En el reciente Friday Night SmackDown, destacábamos que Sheamus, quien luego de destrozar a Apollo Crews y Shorty G, fue regresado a la «nevera», haciéndole perder el «momentum» que llevaba, recordándonos un poco a Aleister Black. Sin embargo, para beneplácito de los fanáticos del irlandés, parece que volverá a la acción muy pronto.

► El nuevo objetivo de Sheamus ya está «en la mira»

Sheamus ha logrado mucho durante su carrera en la WWE, pero todavía queda una gran cuenta pendiente en su palmarés, ya que le falta convertirse en Campeón Intercontinental WWE para poder consolidar su estado como «Ultimate Grand Slam Champion» en WWE. Bueno, al menos en sus propias palabras, porque no sabemos a lo que exactamente se refiere.

El «Celtic Warrior» realmente tuvo esta idea después de visitar la casa de Edge. El «Rated R Superstar» tiene todos sus cinturones de campeonato en exhibición, mientras que Sheamus tiene todos, excepto el referido Campeonato Intercontinental. Por ello, Sheamus hizo saber al Universo WWE mediante una publicación en su cuenta de Twitter cuál será su siguiente objetivo.

«Próximamente … El Ultimate Grand Slam Champion. #ElPrimero #CambiandoElJuego»

A la fecha, el palmarés de Sheamus incluye un Campeonato Mundial de Peso Pesado WWE, dos Campeonatos WWE, dos Campeonatos de los Estados Unidos y cinco veces Campeón de Parejas. Además tiene a su haber una victoria en Royal Rumble, un Maletín de Money in The Bank, una vez King of The Ring y cuatro Slammy Awards.

Definitivamente, una carrera digna del Salón de la Fama para el «Celtic Warrior» una vez que se retire de la acción; sin embargo, tiene pendiente alcanzar el Campeonato Intercontinental para convertirse en el Grand Slam Champion, bajo la definición y formato actual de WWE.

Ahora, si sumamos los otros trofeos que ha logrado, quizás eso lo convierta en el Ultimate Grand Slam Champion, según su definición. Sin embargo, de obtener el Campeonato Intercontinental, no sería el primero, ya que Edge también ha obtenido los mismos logros no titulares que Sheamus, además de ya ser Grand Slam Champion; inclusive, el propio Edge se encargó de corregirlo.

Pssst @WWESheamus 2nd ever. But I don’t mind some company in the House of One. Ádh Mór fella https://t.co/mziHn9t1YZ — Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) February 24, 2020

«Pssst. Sheamus sería el segundo, pero no me molesta tener algo de compañía en casa. Buena suerte amigo.»

Por supuesto, Sheamus no se quedaría callado y ambos volvieron a interactuar en Twitter con sendos mensajes.

It’s yeti poop I’ll have you know. Which is like a combo of Guinness and Teeling. So you’d like it https://t.co/KOrrvUK3Vs — Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) February 24, 2020

– «¿Estás fumando excremento seco de pie grande en las montañas amigo?»

– «Es excremento de yeti, te lo hago saber, el cual es como una combinación de Guinness y Teeling. Es algo que te gustaría.»

Actualmente Sheamus está recibiendo un gran impulso, y si bien el irlandés no ha sido mencionado en reporte alguno respecto a una potencial lucha en Wrestlemania 36, lo más probable es que esté presente, de mantenerse saludable. Incluso, los rumores apuntan a que luchará por el ansiado Campeonato Intercontinental en el Show de Shows, por lo que el nuevo objetivo de Sheamus estaría a menos de seis semanas de distancia. ¡Cuidado Braun Strowman!.