Soberano Jr. vuelve tras meses de lesión con una victoria

Soberano Jr. regresó triunfalmente a la Arena México tras meses de ausencia por lesión, uniendo fuerzas con Ángel de Oro para vencer a Atlantis Jr. y Titán en una vibrante lucha de tres caídas.

La Arena México celebró el regreso Soberano Jr., quien volvió a los encordados del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tras varios meses fuera por lesión. El “Rey del Aire” se unió a Ángel de Oro para derrotar en tres emocionantes caídas a la poderosa dupla de Atlantis Jr. y Titán, en uno de los encuentros más esperados del Viernes Espectacular del 7 de noviembre.

El público estalló desde el primer instante. La primera caída fue para los técnicos, gracias a una combinación perfecta: “Quebradora con Giro” de Ángel de Oro y “Tope con Giro” de Soberano Jr. La reacción de los científicos no tardó, pues Atlantis Jr. y Titán igualaron el marcador con una “Atlantis” clásica y un “Titanics” desde la tercera cuerda. La tercera caída fue un auténtico espectáculo aéreo.

► Momentos claves

El clímax del combate llegó con la sincronía entre los técnicos. Soberano Jr. lució en plena forma tras su recuperación del hombro, recordando por qué es considerado uno de los mejores voladores de México. Al final, la emoción se desbordó cuando el tapatío tomó el micrófono para agradecer a la afición por su apoyo incondicional y prometer más triunfos.

► ¿Qué pasará ahora?

El regreso de Soberano Jr. marca un momento importante en el CMLL, pues es uno de los rudos más relevantes en la actualidad. Su química con Ángel de Oro podría apuntar a una alianza del «Lujo de la Lucha Libre» con los Hermanos Chávez.