El Demonio Infernal rapa a Mamba en el XV Aniversario de The Crash

La función de Aniversario de The Crash fue testigo de una de las batallas más intensas del año en la promotora, cuando El Demonio Infernal derrotó a Mamba y se llevó a casa su cabellera. En el combate también estuvieron en juego las cabelleras de Texano Jr. y Rey Escorpión, así como la máscara del Hijo de Rey Mysterio, lo que incrementó la tensión en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana.

El público vivió con emoción cada instante de la contienda, en la que Mamba mostró una gran entrega, pero El Demonio Infernal impuso su fuerza y astucia para llevarse el triunfo definitivo. Tras la derrota, Mamba cumplió con su palabra y fue rapado ante el reconocimiento del público.

► ¿Qué pasó en el resto de la cartelera?

En la misma función, The Good Brothers (Karl Anderson & Luke Gallows) se coronaron como nuevos Campeones Mundiales en Parejas de The Crash tras vencer a D-Luxe & Pierroth, así como al equipo de Galeno del Mal y el Hijo del Dr. Wagner Jr.. Estos últimos se despidieron del título e informaron que Galeno del Mal ya forma parte de AAA.

Además, El Peluche derrotó a Guapo López para quedarse con su cabellera; Valentino ganó la Copa Aniversario de The Crash; Keyra retuvo el Campeonato Femenil ante Gatubela, Lady Shadow y Mirvan; y Bestia 666 junto a Rey Horus superaron a Los Traumas I & II, cerrando una jornada llena de emoción.