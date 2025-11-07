Torneo Leyenda Azul 2025: el CMLL presenta un nuevo formato para honrar a Blue Demon

El Consejo Mundial de Lucha Libre dio a conocer los pormenores del Torneo Leyenda Azul 2025, competencia dedicada a celebrar el legado del icónico Blue Demon. En esta ocasión, el certamen contará con un formato triangular en su fase final, prometiendo una velada inolvidable en la Arena México.

Desde su creación, este torneo ha sido uno de los homenajes más esperados por los aficionados al pancracio nacional. En la edición de 2025, los gladiadores más destacados del roster buscarán llevarse el trofeo azul que simboliza fuerza, técnica y tradición. El cierre está programado para el 28 de noviembre, noche en que tres finalistas se medirán cara a cara por la gloria.

► Un formato diferente para una edición especial

De acuerdo con la organización, la competencia se dividirá en tres eliminatorias con cinco luchadores cada una. Los ganadores de cada fase se enfrentarán en la gran final. La primera ronda se disputará el martes 18 de noviembre, con figuras como Gran Guerrero, Akuma, Místico, Atlantis Jr. y Esfinge.

Una semana después, el 21 de noviembre, llegará la segunda eliminatoria con nombres de campeones pasados como Hechicero, Euforia, Soberano Jr. y Ángel de Oro, además de la posible repetición de Místico, dependiendo de su desempeño en la primera fase.

► El público también tendrá voz en la Leyenda Azul

El sábado 22 de noviembre, la acción se trasladará a la Arena Coliseo, donde los aficionados podrán votar por los luchadores que completarán la tercera eliminatoria. Entre los nombres propuestos destacan Averno, Bárbaro Cavernario, Blue Panther Jr., Niebla Roja y Stuka Jr., todos con el deseo de rendir tributo al Demonio Azul con una actuación memorable.

► Un homenaje que fortalece la identidad del CMLL

Con este nuevo formato, el CMLL busca revitalizar la esencia del torneo y reforzar el lazo entre el público y la historia de la lucha libre mexicana. Además de buscar reconocer a Blue Demon, se busca darle importancia a luchadores que ya ganaron el torneo en ediciones pasadas.