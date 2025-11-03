Tzompantli de Máscaras 2025: Resultados de la función Día de Muertos

La función especial del CMLL por el Día de Muertos, Tzompantli de Máscaras, volvió a demostrar que la lucha libre es parte esencial de la identidad mexicana. La monumental Arena México fue el escenario donde las almas guerreras de distintas generaciones se enfrentaron para rendir tributo a quienes abrieron el camino en los cuadriláteros.

En esta función especial, las estrellas del ring volvieron a portar las máscaras que los consagraron, brindando un espectáculo cargado de emoción y técnica ante un público que llenó la “Catedral de la Lucha Libre”.

► Volador Jr. reina en el triangular estelar

En el combate principal, Volador Jr., Bárbaro Cavernario y El Valiente protagonizaron un triangular de alto voltaje. Desde los primeros instantes, Cavernario impuso su rudeza castigando sin piedad a sus rivales, pero el “Depredador del Aire” mostró su espectacularidad con vuelos que arrancaron ovaciones.

Tras una intensa secuencia de castigos y contraataques, Bárbaro Cavernario fue el primer eliminado, dejando el duelo entre Volador y Valiente. Finalmente, el espectacular Volador Jr. se llevó la victoria, proclamándose campeón del Triangular Tzompantli 2025.

► Stuka Jr. conquista la Copa Tzompantli 2025

El cuadrangular de rudos entre Euforia, Stuka Jr., Akuma y Virus ofreció una contienda de fuerza y espectacularidad. Virus fue el primero en caer, seguido de Akuma, hasta que Stuka Jr. impuso su jerarquía con vuelos imponentes, coronándose campeón de la Copa Tzompantli 2025.

► El resto del cartel del Tzompantli de Máscaras

La de campeonato: Blue Panther retuvo el Campeonato de Peso Abierto MLW ante Averno, acompañado por Kemalito. En un combate sin límite de tiempo, la técnica del “Maestro Lagunero” fue decisiva para contrarrestar la rudeza de su rival.

► El cierre del ritual

Al concluir la función, los gladiadores se despojaron nuevamente de sus máscaras para depositarlas en el tradicional baúl del Tzompantli, prometiendo regresar el próximo año para mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

Así culminó una noche de historia, homenaje y pasión en la majestuosa Arena México, donde el CMLL reafirmó su compromiso con la cultura y la esencia misma de la lucha libre nacional.