En su sexto show del 2025, Gold & Glory, Riot Cabaret Pro Wrestling recaló este pasado martes 4 de noviembre sobre el Clapham Grand de Londres (Inglaterra).

Tras salir victorioso en el combate Big 20 del show anterior, Cara Noir cobró su oportunidad titular contra Nico Angelo, quien venía de coronarse máximo campeón de Riot Cabaret en Someone’s Knocking At The Door.

El equivalente femenil también sobrevoló Gold & Glory, con Alexxis Falcon midiéndose a Session Moth Martina por optar a ser la Campeona Riot Cabaret interina, ante la inactividad de Thunder Rosa, quien no obstante conserva su estatus de monarca oficial, según expuso la compañía.

Además, Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) defendieron el Campeonato de Parejas Riot Cabaret ante Connor Mills y Jay Joshua; Nina Samuels puso en juego su carrera bajo los focos de la empresa frente a Rhio; Spike Trivet y Lio Rush batallaron por una tentativa al Campeonato Riot Cabaret (Michael Oku era el rival original de Trivet pero tuvo que perderse el show por lesión); Gene Munny buscó respuestas en Simon Miller, sospechoso de haber disparado a Tate Mayfairs; mientras el novel Tommy Vril se batió el cobre con Brendan White.

Gold & Rush está disponible en el On Demand de Riot Cabaret.

► Black Heart Of Gold

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO RIOT CABARET: Spike Trivet derrotó a Lio Rush.

Simon Miller derrotó a Gene Munny (con Deputy Degnan).

CAMPEONATO DE PAREJAS RIOT CABARET: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) derrotaron a Connor Mills y Jay Joshua para retener el título.

Nina Samuels derrotó a Rhio.

Tommy Vril derrotó a Brendan White.

CLASIFICACIÓN POR EL CAMPEONATO FEMENIL RIOT CABARET (INTERINO): Alexxis Falcon derrotó a Session Moth Martina.

CAMPEONATO RIOT CABARET: Nico Angelo (c) derrotó a Cara Noir para retener el título.

