Guerrero Maya Jr, Rey del Inframundo; Blue Panther retuvo título MLW y más

Comenzó el penúltimo mes de 2025 y el Consejo Mundial de Lucha Libre se congratuló con las tradicionales celebraciones del Día de Muertos, de las que hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Con gran algarabía y colorido se celebraron las funciones de Día de Muertos, donde se dio la gran final del Rey del Inframundo y se disputó la Copa Tzompantli. En estas competencias se vio coronarse a Guerrero Maya Jr. y Stuka Jr. justo premio al esfuerzo mostrado.

Pero no nos tardemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 31/octubre/2025

Las primeras en ser enviadas al Inframundo fueron India Sioux y Persephone, quienes terminaron empatadas en un intenso Match Relámpago que marcó el cierre del mes dedicado a las Amazonas

Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto) dominaron gran parte de la contienda especial, pero Titán, Xelhua y Esfinge reaccionaron a tiempo para quedarse con la victoria.

Guerrero Maya Jr. se proclamó como el nuevo Rey del Inframundo. El Orgullo de Atlixco venció a Difunto en la final para coronarse esta noche de Día de Muertos CMLL, mientras Villano III Jr. y Adrenalina quedaron eliminados.

En el cierre de la función de Día de Muertos, Místico guió al Sky Team, integrado por Máscara Dorada y Neón, hacia la victoria ante Volador Jr., Hechicero y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro y Rey Cometa vencieron a Poseidón y Troglodita (10:24).

2) Cobarde, Espanto Jr., Okumura vencieron a Capitán Suicida, Hijo del Pantera, Magia Blanca (15:18).

3) Match Relámpago: India Sioux vs. Persephone (10:00) finalizó en empate tras concluir el tiempo límite.

4) Esfinge, Titán, Xelhua vencieron a Averno, Euforia, Mephisto (13:36).

5) Torneo Rey del Inframundo: Guerrero Maya Jr. venció a Difunto, Adrenalina, Villano III Jr.

Orden de eliminación: Adrenalina (vía Villano III, 8:06), Villano III Jr. (vía Difunto, 12:04), Difunto (vía Guerrero Maya Jr., 16:45), quedando Guerrero Maya como nuevo campeón.

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Bárbaro Cavernario, Hechicero, Volador Jr. (13:58).

.

• Sábado de Arena Coliseo – 01/noviembre/2025

Persephone lideró a Zeuxis y Metálica en una intensa batalla de Amazonas, logrando imponerse sobre Tessa Blanchard y Las Chicas Indomables, Lluvia y La Jarochita.

Cuando parecía que Atlantis y Blue Panther tenían el triunfo asegurado, Los Hermanos Chávez demostraron su conexión en equipo para darle la vuelta al combate y salir con la mano en alto.

Volador Jr. intentó imponer su estilo, pero Titán lo neutralizó con precisión y lo fulminó con una lanza devastadora desde lo más alto del esquinero, llevándose una victoria contundente.

Místico y Atlantis Jr. enviaron al Inframundo a Hechicero y Último Guerrero en el encuentro estelar de la función de Día de Muertos en la Arena Coliseo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Aéreo y Galaxy vencieron a Minos I y Minos II (12:23)

2) Pegasso, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto (14:56)

3) Metálica, Persephone, Zeuxis vencieron a La Jarochita, Lluvia, Tessa Blanchard (12:44)

4) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Atlantis y Blue Panther (12:15)

5) Titán venció a Volador Jr. (10:15)

6) Atlantis Jr. y Místico vencieron a Hechicero y Último Guerrero (17:32).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 02/Noviembre/2025

La Catalina y Princesa Sugehit son enviadas al Inframundo tras ser derrotadas por Persephone y Reyna Isis en un apasionante choque en relevos de Amazonas.

La Copa Tzompantli 2025 fue ganada por Stuka Jr. se llevó la victoria absoluta tras imponerse a Euforia en la gran final, mientras que Akuma y Virus quedaron en el camino.

Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) soportaron con valentía los intensos ataques de los ex Guerreros del Infierno (Último Guerrero y Rey Bucanero), logrando finalmente imponerse.

Blue Panther conservó con autoridad el Campeonato de Peso Abierto de MLW tras imponerse de manera clara y contundente a Averno en un combate lleno de técnica y experiencia.

Volador Jr. se alzó con la victoria en el Triangular de Día de Muertos tras fulminar a Bárbaro Cavernario con un espectacular Canadian Destroyer. El Valiente fue incapaz de revertir el desenlace.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kaligua, Shockercito, Último Dragóncito vencieron a Mercurio, Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia (9:47).

2) Persephone y Reyna Isis vencieron a La Catalina y Princesa Sugehit (13:32)

3) Copa Tzompantli: Stuka Jr. venció a Euforia, Akuma, Virus

Orden de eliminación: Virus (5:58, vía Stuka), Akuma (10:32, vía Euforia), Euforia (15:12, vía Stuka) quedando Stuka Jr. como ganador

4) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Rey Bucanero y Último Guerrero (14:50).

5) Campeonato de Peso Abierto MLW: Blue Panther © venció a Averno (12:39) defendiendo el título

6) Estelar en Triple Amenaza: Volador Jr. venció a Bárbaro Cavernario, Valiente (9:36).

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 27/noviembre/2025

Kemalito y Chamuel completó la hazaña al unísono y mandaron con la derrota a casa a Kemonito y Tengu.

El Sky Team (Neón y Máscara Dorada) se apoderaron del triunfo junto a Stigma en el duelo semifinal. Hechicero, Okumura, Volador Jr. fueron los perdedores.

Con La Mística, El Rey de Plata y Oro, Místico derrotó a Yutani en un excepcional mano a mano de una sola caída.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Black Tiger, Dreyko, Sombra Diabolika Jr. vencieron a Meyer, Millenium, Tiger Boy

2) Chamuel y KeMalito vencieron a KeMonito y Tengu

3) Blue Shark, El Vigia, Fuego vencieron a Disturbio, Multy, Rencor

4) Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Gallero

5) Máscara Dorada, Neón, Stigma vencieron a Hechicero, Okumura, Volador Jr.

6) Místico venció a Yutani

.

• Martes de Arena México – 04/noviembre/2025

Tessa Blanchard cayó víctima de una artimaña de Reyna Isis, quien aprovechó las cuerdas para llevarse la victoria. La Gringa Más Mexicana hizo equipo con Skadi, mientras que La Flor del Desierto unió fuerzas con Persephone

En un final lleno de dramatismo, Capitán Suicida consiguió imponer su ritmo y derrotar a Vegas Depredador en este intenso Match Relámpago, justo cuando restaban tres segundos para que se cumpliera el límite de los 10 minutos.

De poco sirvió la espectacularidad desplegada por La Fuerza Tapatía, pues Fugaz, Star Black y Explosivo terminaron cayendo ante la estrategia y contundencia de Villano III Jr., El Elemental y Niebla Roja.

En un duelo estelar de ritmo vertiginoso, Máscara Dorada capitalizó los ataques aéreos de Neón y Templario sobre Gran Guerrero y Stuka Jr., rematando la contienda con una plancha de estrella fugaz sobre Último Guerrero

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Pequeño Olímpico y Pierrothito (8:17)

2) El Audaz, Hijo del Pantera, Valiente Jr. vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto (14:13)

3) Persephone y Reyna Isis vencieron a Skadi y Tessa Blanchard (11:57).

4) Match Relámpago: Capitán Suicida venció a Vegas Depredador (9:58)

5) El Elemental, Niebla Roja, Villano III Jr. vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black (17:32)

6) Máscara Dorada, Neón, Templario vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (15:00)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 04/noviembre/2025

Dulce Kitty, Tezca y Princesa Águila iniciaron la función con una victoria contundente sobre Náutica, Hécate y Lady Danger.

Dulce Gardenia, Vaquero Jr. y Arlequín lucieron compenetrados para someter a Crixus y Los Gemelo Diablo en el evento especial de la noche.

La juventud y sincronía de Ráfaga Jr. y Gallo Jr. rindieron frutos al imponerse a Prince Drago y Black Warrior Jr., coronándose como los nuevos Campeones de Parejas de Occidente.

Fantástico tuvo una noche memorable al lado de Místico y Atlantis Jr., logrando frenar la rudeza de Averno, Ángel de Oro y Difunto en una contienda que encendió el Martes de Glamour.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dulce Kitty, Princesa Águila, Tezca vencieron a Hecate, Lady Danger, Náutica

2) Ángel Del Bien, Lince Del Bajio, Rav vencieron a Cowboy, Shezmu, Temerario

3) Buffon, Cris Skin, Kráneo vencieron a Draego, Makará, Persa

4) Arlequín, Dulce Gardenia, Vaquero Jr. vencieron a Crixus, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II

5) Campeonato de Parejas de Occidente: Gallo Jr. y Ráfaga Jr. vencieron a Black Warrior Jr. y Prince Drago

6) Atlantis Jr., Fantástico, Místico vencieron a Ángel de Oro, Averno, Difunto

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 07/noviembre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 08/noviembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 09/noviembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 10/noviembre/2025

.

– Martes de Arena México – 11/noviembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 11/noviembre/2025