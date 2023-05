Situación contractual de Drew McIntyre todavía es incierta

Drew McIntyre disputó un gran combate ante Sheamus y Gunther en WrestleMania 39, que incluso recibió cinco estrellas por parte de Dave Meltzer; sin embargo, no pudo conseguir el Campeonato Intercontinental WWE, y luego de ello que dejó a los aficionados con muchas dudas con un mensaje que sonaba a despedida, que eventualmente terminó convirtiéndose en una ausencia prolongada debido a una lesión, de la cual todavía no se ha podido recuperar.

► Drew McIntyre todavía continúa lesionado

Aparte de la ya conocida lesión de Drew McIntyre, misma que la contrajo antes de disputar su combate en WrestleMania, la situación contractual del escocés con WWE de cara al próximo año también es motivo de discusión en la actualidad. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo acuerdo, teniendo en cuenta que el contrato del ex Campeón WWE llegará a su culminación a finales de este año (con posibilidades de extenderse un poco más debido a la referida lesión), por lo que todavía hay tiempo suficiente.

El reciente Wrestling Observer Newsletter dio una pequeña actualización sobre la situación de Drew McIntyre esta semana. Dave Meltzer indicó que McIntyre todavía está lesionado, por lo que pasarán algunas semanas más hasta que esté listo para regresar al ring; además, su situación contractual actual sigue sin decidirse.

«McIntyre estará fuera de acción por algunas semanas más. Nada ha cambiado respecto a su situación contractual.»

Esperamos que Drew McIntyre pueda regresar al ring muy pronto, aunque un reciente informe tambíen daba cuenta de que el escocés no ha sido anunciado para formar parte de la gira de Money in the Bank 2023, que se llevará a cabo este 1 de julio en el Reino Unido. La situación podría cambiar, pero el ex Campeón WWE entra en una fase decisiva en su carrera dentro de la WWE, ya que tendrá que negociar un nuevo contrato a sabiendas de que sigue siendo una de las principales estrellas de la marca Raw, donde irá como consecuencia del reciente WWE Draft.