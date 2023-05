Indi Hartwell ha recibido elogios por haber luchado lesionada

Durante la reciente edición de NXT vimos un emotivo momento cuando la Campeona NXT, Indi Hartwell, apareció para despedirse de los fans y agradecerles todo el apoyo recibido a lo largo de los más de tres años desde que ha estado en WWE, haciendo una retrospectiva de su carrera en la marca de desarrollo, finalmente se refirió a las emociones vividas durante su última defensa titular en NXT Spring Breakin’, donde tuvo que culminar el combate a pesar de sufrir una lesión en su tobillo, motivo que coadyuvó a que decidiera dejar vacante su título y darle la oportunidad a que alguien más pueda coronarse en NXT Battleground.

► Indi Hartwell sufrió un esguince durante NXT Spring Breakin’

Recordemos que durante NXT Spring Breakin’, Indi Hartwell resultó lesionada tras recibir un Moonsault de Tiffany Stratton, quien tuvo que batirse por varios minutos con Roxanne Pérez antes de que la entonces Campeona NXT volivera cojeando y terminara con éxito su combate. Posterior a esto, la luchadora ha tenido que portar una bota para caminar y evidentemente no ha luchado desde entonces.

En el reciente Wrestling Observer Newsletter, se señaló que Indi Hartwell se ganó mucho respeto tras bastidores en la WWE por el hecho de haber terminado su combate en Spring Breakin’, a pesar de contraer un esguince que le ha impedido caminar bien desde entonces.

«Indi Hartwell sufrió un esguince de tobillo alto la semana pasada. Recibió mucho respeto de la gente al volver mientras apenas podía caminar desde la sala de entrenadores para terminar el partido. Pero ella estaba con una bota para caminar y necesitó de una muleta esta semana»

Habrá que ver qué sigue para Indi Hartwell ahora que es miembro de Raw. Bien podría reunirse nuevamente con Dexter Lumis (con quien está casada en pantallas), Candice LeRae y Johnny Gargano y reformar The Way en la marca roja. No obstante, hay que esperar que Gargano y la ex Campeona NXT se recuperen de sus lesiones en primer lugar.