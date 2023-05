Indi Hartwell rompió el silencio tras renunciar a su título

La más reciente edición de NXT finalizó con un emotivo momento cuando la Campeona NXT, Indi Hartwell, apareció para despedirse de los fans y agradecerles todo el apoyo recibido a lo largo de los más de tres años desde que ha estado en WWE. Tras hacer una retrospectiva de su carrera en la marca de desarrollo, finalmente se refirió a las emociones vividas durante la semana anterior: retención del título tras sufrir una lesión en su tobillo y ser seleccionada en el Draft por la marca Raw. En consecuencia, decidió dejar vacante su título y darle la oportunidad a que alguien más pueda coronarse en NXT Battleground tras un torneo.

Tras su emotivo discurso, Indi Hartwell abandonó el ring y se despidió de los fanáticos de NXT, pero lo hizo en brazos de Dexter Lumis, quien es su esposo en pantallas y apareció luego de haber estado debajo del ring. Esta escena bien podría recrearse en Monday Night Raw, marca a la que ambos pertenecen.

La ahora ex Campeona NXT recurrió a su cuenta de Twitter para romper el silencio luego de renunciar el título, donde simplemente se volvió a despedir de los fanáticos de NXT. En una segunda publicación, subió una foto de ella en los brazos de Lumis cuando ambos abandonaban el ring.

THANK YOU AND BUH BYE 👍

— Indi Wrestling (@indi_hartwell) May 3, 2023