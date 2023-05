Xavier Woods recuerda la creación de The New Day

The New Day es considerado uno de los mejores equipos en la historia de la WWE, ya que han sido parte de numerosos combates históricos y han ganado los campeonatos de parejas en numerosas ocasiones, sumado a la enorme popularidad que han adquirido. Actualmente son el grupo más longevo de la WWE y, a pesar de los intentos que han existido por separarlos, sus miembros se han opuesto.

Cuando New Day hizo su debut como grupo, inicialmente eran rudos, pero eventualmente pasaron al bando técnico debido a la gran aceptación por parte del público. Curiosamente, cuando el trío trabajaba por separado, Kofi Kingston y Big E obtuvieron éxito a nivel individual, pero nada comparable a lo que han experimentado en los últimos años, mientras que Xavier Woods era el menos relevante de los tres antes de la formación del grupo en el 2014.

Xavier Woods recurrió a su cuenta de Twitter e hizo una retrospectiva en torno a la creación de The New Day y reveló cuán significativo fue realmente ese momento. Woods declaró que tuvo un «arrebato mental» durante una lucha en Extreme Rules 2014, lo que finalmente condujo a la creación de The New Day.

This was also the day I mentally snapped and the aftermath was creating The New Day with @TrueKofi and @WWEBigE – we don’t always understand the journey but we need every bit of it to get to the goal. https://t.co/MAXaMMNb06

— Austin Creed (@AustinCreedWins) May 5, 2023