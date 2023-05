Da igual donde trabajen Xavier Woods y Kofi Kingston, sin olvidar a Big E, pues siempre van a ser entretenidos y harán las delicias de los fanáticos tanto con su carisma como con sus habilidades en los encordados. Quizá nunca vuelvan a sus mejores tiempos, pues hablamos de uno de los equipos más grandes de todos los tiempos, pero a la vez tampoco van a perder su estatus. Dicho esto, durante el WWE Draft 2023 fueron enviados a Raw después de haber luchado en SmackDown, y NXT, durante el último año, y a continuación leemos cómo valora este cambio el ex King of the Ring.

> Xavier Woods y Kofi Kingston, a Raw

«El lunes pasado, Kofi Kingston y yo, Xavier Woods, fuimos reclutados para Monday Night Raw. Ahora, he visto a algunas personas decir que New Day ya lo hizo todo. ¿Qué más les queda por hacer? Mi respuesta sería que te das cuenta de que no estamos aquí porque medimos 6’5. Te das cuenta de que no estamos aquí porque pesamos 275 libras. Estamos aquí porque podemos hablar y luchar. Así que sí , podríamos ir a Monday Night Raw y dormirnos en nuestros laureles, cumplir con el resto de nuestro contrato, cobrar estos grandes cheques, atender esa llamada telefónica del Salón de la Fama, obtener nuestros anillos y salir. Pero así no es como The New Day funciona porque eso no es crecimiento. Si no estás creciendo, no estás viviendo, y si no estás viviendo, entonces estás muriendo, y el New Day se nutre de la competencia, lo que significa que tenemos que ponernos a prueba constantemente contra cada uno de los contendientes en ese vestuario. y eso significa que Chad Gable, te estamos mirando.

«Akira Tozawa, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Bronson Reed, Judgement Day, JD McDonagh, los estamos mirando. Imperium, con el Campeonato Intercontinental, los estamos mirando. Sami Zayn y Kevin Owens, los actuales Campeones Indiscutidos de Parejsa WWE, los estamos mirando. Hay un campeonato brillante, nuevo y brillante del que Seth Rollins sigue hablando semana tras semana, y no lo malinterpreten. Respeto todo lo que Seth Rollins ha podido lograr en esta industria. De hecho, él es uno de los muchachos de nuestra generación que ayudó a allanar el camino para que el resto de nosotros pudiéramos ser tan exitosos como lo somos actualmente. Pero considerando el hecho de que uno de sus reclamos por este campeonato es el hecho de que venció a Roman Reigns por descalificación, y yo sostengo que exactamente el mismo elogio, eso me dice que en algún momento, él y yo vamos a tener una confrontación. Entonces, ¿qué le queda por hacer a New Day? Supongo que tendrás que sintonizar los lunes por la noche porque con este gran elenco, siento que las cosas se van a poner muy, muy interesantes».