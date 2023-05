Triple H ha presentado el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, cuyo primer dueño se coronará en Night of Champions en una lucha de la que no se sabe nada. ¿Qué piensa Cody Rhodes, a quien muchos ven como el favorito para ganarlo? La respuesta a esta pregunta la tenemos gracias a sus recientes declaraciones en Comic Book Nation.

> Cody Rhodes y el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE

«Triple H, ser el entrenador aquí y tomar las decisiones, y dejar en claro que el Campeonato Mundial de Peso Completo… de un fanático de los cinturones físicos y todos los guiños y cosas que se hicieron; los leones, pedazos de títulos antiguos puesto en esta pieza de metal que reveló Triple H, como fanático de los títulos clásicos, definitivamente es algo que despertó mi interés. Ese es el título que representa a Raw. Ese es el título que presenta los eventos principales de Raw. Ese es el título de la franquicia para USA Network. No puedo decir que no lo quiero. No puedo decir que no es algo que, si miras y revisas tus metas y dices: ‘esta es la ruta que tenemos que seguir’, especialmente conmigo siendo reclutado a Raw, eso podría ser más bien una historia diferente.

«El objetivo sigue siendo el mismo para mí, pero de ninguna manera yo, o nadie debería, estar menospreciando el nuevo Campeonato Mundial. Es una de esas cosas en las que con el tiempo, es de esperar que la gente llegue a amarlo y reverenciarlo. Se está posicionando como el título principal de la marca en sí y se necesitará una persona líder para manejarlo. Raw tiene un elenco fuerte. Definitivamente quiero lanzarme a la mezcla. Trato de no entrar en la discusión, pero debido a cómo terminó WrestleMania 39, mucha gente se pregunta qué opino. Trato de no entrar en una discusión sobre eso porque, en mi mente, el objetivo no ha cambiado, pero van a surgir otras cosas. Vas a enfrentar nuevas adversidades y para mí, eso es Brock Lesnar más que nada. Ni siquiera puedo pensar en ese hermoso cinturón hasta que pueda hacer algo que muy pocas personas pueden hacer; suba al ring con La Bestia y no solo sobrevivir, sino ganar«.

¿Te gustaría que Cody Rhodes ganara el nuevo título de WWE?