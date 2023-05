Cody Rhodes: «El objetivo sigue siendo el mismo»

Cody Rhodes no fue capaz de ganar el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39 pero no ha cambiado su objetivo. Entendemos que se refiere a ser Campeón Mundial y no tanto a intentar una vez más hacerse con dicho título, aunque eso es lo que dice, pues parece obvio que él será el primer dueño de nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo. Aunque antes tendrá que vencer a Brock Lesnar en Backlash 2023. Pero antes, estuvo hablando de su meta contestando a Paul Heyman recientemente en ComicBook Nation.

> El objetivo de Cody Rhodes no cambia

«Casi pienso, Sr. Heyman, no sé si es por molestar al oso, o si le gusta vivir en el lado salvaje, porque es una de las figuras más inteligentes, importantes e influyentes en la historia del deporte, pero es plenamente consciente de que soy una persona increíblemente reaccionaria. Reacciono de manera diferente. Hace cinco o siete años, si me enviabas un tweet sobre que no podía hacer algo, podría reaccionar de inmediato y salir a hacerlo. Eso sucedió bastantes veces. Hoy, soy un poco más cerebral según como reacciono a ciertas cosas. Reaccionar a perder en WrestleMania, aquí estamos, el WrestleMania más rentable de todos los tiempos, el espectáculo más importante jamás realizaro, esta cosa colectiva que a los fans les encanta, y poder ser el evento principal. Muchas personas lo miraron y trataron de venderme que eso era una victoria en sí misma y no es lo que siento. Una victoria es una victoria y una derrota es una derrota. No salí en la televisión hablando sobre la naturaleza de cómo perdí porque creo que es un lloriqueo y creo que todos lo vieron. Lo vimos, lo vivimos, lo respiramos.

«Creo que el Sr. Heyman vive en el lado salvaje en cierto sentido, como cuando escuchas cosas como ‘gánatelo’, ‘no ha tenido suficiente adversidad’, no puedo esperar hasta que salga mi documental. Es muy irónico en términos de yuxtaponer el documental y la cantidad de adversidad que hay en él, algunas personas pueden no saberlo, en particular en cuanto a volver a la WWE y los comentarios del Sr. Heyman. El objetivo es el mismo, es la mejor manera de decirlo. El objetivo es el mismo para mí como artista deportivo, como luchador, vine aquí queriendo una cosa. No quiere decir que no vayan a suceder otras historias que también estarán over y no quiere decir que no haya otros hitos, estamos hablando de cosas buenas como portadas de videojuegos, pero lo importante para mí sigue siendo el campeonato sobre los hombros de Roman y es la lucha más grande que WWE podría hacer, pero se necesitaría mover muchas montañas para que esa revancha suceda. El objetivo es el mismo para mí, solo tengo que llevarlo a cabo y hacer el trabajo».