Chavo Guerrero rectifica polémicos tuits contra Rey Mysterio

Hace unos días, Chavo Guerrero sorprendió al mundo al tuitear que no entendía por qué WWE y Rey Mysterio seguían usando el nombre de su tío, el fallecido Eddie Guerrero, para dar de qué hablar y generar dinero. Su tuit se hizo viral en cuestión de horas y causó una gran cantidad de críticas hacia WWE de los fans en redes sociales.

Guerrero se demoró un par de horas en salir a decir que solamente estaba bromeando con Mysterio, pero algunos fans todavía creen que estaba hablando en serio. Por tal razón, nuevamente tuvo que salir a retractarse de estas acusaciones, y a explicar, según él, lo que quería hacer realmente al tuitear estas palabras.

► Chavo Guerrero explicó sus ataques contra Rey Mysterio

Bill Apter entrevistó a Guerrero para Sportskeeda recientemente, y allí le preguntó todo acerca de por qué le dijo a Rey que dejara de «prostituir» el apellido Guerrero y le donara dinero a las hijas de Eddie. Esta fue su respuesta:

«Básicamente, dije: Rey, entiendo que todos amamos a Eddie. Tú también lo amas. Eran muy buenos amigos… No los mejores amigos, como sigues diciendo. Eddie tenía un mejor amigo, pero no eras tú. Pero, te amaba como a un hermano al cien por ciento.

«Cuando Eddie murió, Rey se enteró como todos los demás. No llamé a Rey. Sí llamé a Chris Benoit, porque era el mejor amigo de Eddie. Su otro mejor amigo era un tipo llamado Art Flores, que luchó como Spider en WCW. Su tercer mejor amigo era realmente yo. Pero, no me malinterpreten. Eddie amaba a Rey, pero no eran mejores amigos. No viajaron juntos… pero, hubo un gran aprecio el uno por el otro.

«Como dijo Jerry Jarrett: ‘Los problemas reales generan dinero rael’. Pero, este no es un problema real. Luego le envié un mensaje a Rey y le dije rápidamente: ‘Oye, no es algo real, no estoy enojado, solo es en personaje, por dar de qué hablar’.

«Rey luego me envió un mensaje diciéndome en broma: ‘Sí, me preguntaba qué te habría hecho’. Nos reímos un poco al respecto. Y le dije que todo lo que dijera a partir de ese momento, lo ignorara… Que iba a dejar que la bola de nieve corriera un poco. Pude seguir tuiteando y atacar a Rey, pero era para divertirme, estaba molestando, estaba jugando. Porque eso es lo que hace un rudo».