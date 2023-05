Tommy Dreamer valora a Cody Rhodes y Seth Rollins como posibles ganadores del nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en un reciente episodio de Busted Open Radio. Recordemos que si bien sabemos que el primer monarca se determinará en Night of Champions, todavía no se conoce quienes serán los contendientes. Aunque tanto el American Nightmare como El Visionario son dos de los favoritos de los fanáticos. De hecho, casi sería una sorpresa que no fuera Rhodes. Pero veremos qué ocurre el 27 de mayo.

BREAKING NEWS: WWE will crown a BRAND NEW World Heavyweight Champion on May 27 at #NightofChampions!@TripleH has brought back a legendary championship on #WWERaw that The Game knows all too well! pic.twitter.com/BNxvJK2rRh

— WWE (@WWE) April 25, 2023