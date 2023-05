Esto recibirá WWE por hacer Backlash en Puerto Rico

WWE se prepara para su próximo evento premium, Backlash, que tendrá lugar en San Juan de Puerto Rico este fin de semana. Este espectáculo demostrará una vez más el potencial que tiene WWE en la actualidad para realizar eventos en el extranjero.

Según Brandon Thurston de Wrestlenomics, WWE recibirá una tarifa de 1.5 millones de dólares por llevar su show a La Isla. El periodista estuvo presente en la conferencia de prensa donde se presentaron los resultados financieros del primer trimestre de 2023 y dio la información.

"We also received a 7-figure subsidy" for Backlash.

$1.5 million according to my reporting w/ on record comment from a government official.https://t.co/jyh6kiBHls

