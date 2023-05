Renee Paquette: «Podríamos ver llorar a Christian»

¿Por qué llora una persona? Existen tantas respuetas… Pero dejemos a un lado el amor, la amistad o los problemas y pensemos en los deportes. Sin ir más lejos, en la lucha libre profesional. ¿Quién no ha llorado viendo a su luchador favorito ganar un combate importante o un campeonato? ¿Cuántos lo habrían hecho si Cody Rhodes hubiera ganado el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39? Ahora miramos hacia NHL, la liga nacional de hockey sobre hielo número uno del mundo. ¿Algún fanático entre nuestros lectores?

Lo hacemos porque actualmente los Toronto Maple Leafs están disputando los play-offs contra los Florida Panthers. No les va demasiado bien ya que van perdiendo 2-0 en la serie. Pero aún así mientras estén con vida en la recta final de la competición siempre existe la posibilidad de que acaben ganando la Stanley Cup, lo cual hicieron en trece ocasiones (1917–18, 1921–22, 1931–32, 1941–42, 1944–45, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1950–51, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1966–67). Aunque no lo consiguen desde hace más de cinco décadas.

¿Pensáis que sus seguidores llorarían de la ganaran este año? Seguramente, muchos de ellos sí. Y uno de los más reconocidos es Christian Cage, luchador de AEW y ex WWE. De él justamente estuvo hablando recientemente Renee Paquette en The Drop de ESPN. La entrevistadora de la misma compañía cree que si los Maple Leafs consiguen hacerse con la copa el Capitán Carisma podría llorar. Ella misma es también fanática de la NHL, como Chris Jericho o Kenny Omega.

“Siento que las lágrimas tal vez podrían aparecer. Está [Christian Cage] tan involucrado, y sé cuánto está atendo. Ha estado viendo los partidos de temporada regular, por supuesto que está muy interesado en los playoffs. Pero sí, creo que vio a Toronto comenzar a hacer estos movimientos, si lo lograran y ganaran la Copa Stanley, creo que veríamos llorar a un Christian Cage adulto”.

"Go Leafs go, go Knights!" 🍁⚔️

AEW broadcaster @ReneePaquette joined @wyshynski and @Arda to discuss her fandom of both the Maple Leafs and Golden Knights, what she would do if she had the Stanley Cup for a day and more! pic.twitter.com/mC3oFFcDTP

— ESPN (@espn) May 3, 2023