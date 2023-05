Problemas con el vuelo de WWE para Backlash 2023

WWE ha experimentado problemas para viajar hasta Puerto Rico para Backlash 2023. Ha sido la réferi Jessika Carr quien lo ha dado a conocer en redes sociales unas horas atrás.

«Algunos problemas de mantenimiento con el avión que se dirigía a Puerto Rico ¡pero cruzando los dedos para que se solucionen rápido!».

Además, da detalles de su vida más allá de lo que vemos en las cámaras, contando que ha estado intentando mejorar su forma física:

«Me gusta compartir a menudo sobre mi viaje y objetivos de acondicionamiento físico, además es divertido mirar hacia atrás sobre mi viaje. Durante unos meses he estado haciendo todo lo posible para estar en déficit y recortar un poco.

«Pero, después de tratar de ser consistente y simplemente no poder mantenerlo para mí, decidí con mi entrenador Cody McBroom regresar a una fase de dieta inversa, alimentar mi cuerpo y comer más alimentos, y acumular mis calorías antes de intentar otra fase de la dieta.

«¿Cuánto tiempo será eso? No estoy segura, probablemente 3-6 meses por lo menos. ¡Intento aceptar el proceso, disfrutar comiendo un poco más y aumentar mi rendimiento! Actualizaciones por venir».

The #WWEBacklash Press Conference will be open to the public, live at Palacio Plaza at Coliseo de Puerto Rico!

Hear from @WWE Chief Content Officer @TripleH, @sanbenito, plus #SmackDown Women's Champion @RheaRipley_WWE & @ArcherofInfamy this Friday at 12pm ET! pic.twitter.com/HRtHRio8po

— WWE (@WWE) May 3, 2023