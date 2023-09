Orange Cassidy: «Sin The Elite, no existiría AEW»

«Cambió el negocio. ¡Dime que Z! True Long Island Story no cambió la industria de la lucha libre! ¡Dime a la cara que yo no cambié el negocio! Todos estos niños que ahora están haciendo vlogs. Por ejemplo, el show de YouTube de BTE que fue lo que inició AEW. En realidad, yo soy responsable por la creación de AEW. Lo diré ahora mismo: sin Z! True Long Island Story, no hubiera habido Being The Elite y por ende, AEW no hubiera existido […]». Incluso Matt Cardona podría tener su cuota de responsabilidad en AEW. O eso piensa él.

► «Sin The Elite, no existiría AEW»

Pero si a un luchador se le puede atribuir un notable mérito en la fundación de la compañía ese es Kenny Omega. También The Young Bucks. Y Adam Page. Sin olvidar a Cody Rhodes. Pero continuemos con The Elite pues de ellos habla Orange Cassidy en Rasslin’. El Campeón Internacional -mañana en All Out 2023 va a exponer el título ante Jon Moxley– considera que sin ellos no habría nacido la empresa All Elite. Él también ha estado ahí desde el comienzo y en la actualidad es una pieza fundamental.

«Esta compañía no existiría sin ellos. Es muy claro, es muy evidente, y si no piensas así, entonces no entiendes lo que es AEW, y eso está bien. Ellos son el corazón, son el alma, son todo lo que AEW representa. Sin esos chicos, no estaría aquí contigo. Estoy eternamente agradecido a esas personas, porque nos permiten hacer lo que queremos hacer. Me permitieron ser yo mismo, y puedo prosperar en un entorno donde puedes ser auténtico. La renovación de sus contratos es un gran acontecimiento. En algún momento, me gustaría luchar contra ellos«.