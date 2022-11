Matt Cardona: «Sin mí, no existiría AEW»

La ex Superestella WWE, Matt Cardona, apareció recientemente en la más reciente edición del NotSam Podcast de Sam Roberts, y allí habló acerca de cómo su programa de YouTube Z! True Long Island Story ayudó a cambiar la industria de la lucha libre para siempre.

El antes conocido como Zack Ryder declaró que su proyecto inspiró a todos luchadores a empezar a grabar vlogs. Y que eso dio vida a All Elite Wrestling años después. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Matt Cardona recuerda su Z! True Long Island Story

«Cambió el negocio. ¡Dime que Z! True Long Island Story no cambió la industria de la lucah libre! ¡Dime a la cara que yo no cambié el negocio! Todos estos niños que ahora están haciendo vlogs. Por ejemplo, el show de YouTube de BTE que fue lo que inició AEW. En realidad, yo soy responsable por la creación de AEW.

«Lo diré ahora mismo: sin Z! True Long Island Story, no hubiera habido Being The Elite y por ende, AEW no hubiera existido. Tomen esa cita, gente del Internet. Tremendo clickbait, Sean Ross Sapp va a ponerlo en un abrir y cerrar de ojos en su sitio web».

Recordemos que, por allá en 2012, Ryder empezó a publicar en su canal personal de YouTube una serie en donde hablaba de su vida y su etapa en la lucha libre, y había distintos personajes que aparecían en el show, siendo el más destacado su padre, quien sorprendió a los fans con su gran estado físico y buen humor:

Fue tanta la popularidad, que Ryder hasta se animó a diseñar un campeonato no oficial al que llamó WWE Internet Championship. La empresa no le prestó atención al principio, pero cuando fueron que generaba muchas visitas, le ordenaron que el show se empezara a emitir en su canal de YouTube oficial para repartir ganancias.