«La verdad es que es realmente divertido. Desearía poder contar con ellos ahí conmigo durante mis combates, como solían hacer antes, pero la mayoría del tiempo están muy ocupados, así que entiendo por qué no pueden hacerlo. Siempre es mucho más ameno tenerlos cerca y hacer cosas juntos como grupo. […] Cuando los tengo cerca, simplemente me siento mucho más cómoda, y son mis mejores amigos. Siempre tratamos de hacer muchas salidas en grupo y cosas por el estilo juntos. Somos un equipo de amistad que realmente viaja junto. Así que es muy agradable tener eso». Kris Statlander confesaba recientemente que extraña a los Best Friends.

Y si bien son Trent Beretta y Chuck Taylor los integrantes de ese equipo, también podríamos considerarlos como trío junto a Orange Cassidy. Los cuatro son grandes amigos. Y en particular la luchadora y el Freshly Squeezed son la Campeona TBS y el Campeón Internacional de AEW. Y este estuvo hablando de ello recientemente en Tempest of WrestleTalk, acerca de su amistad y de cómo se apoyan en este momento de sus carreras.

«Es un poco incómodo cuando todos estamos juntos, cenando con Kris, Chuck [Chuck Taylor] y Trent [Trent Beretta], y nosotros tenemos campeonatos y ellos no. Creo que esto está encendiendo un poco el fuego debajo de sus traseros porque están buscando algo. Es bueno que Kris y yo podamos apoyarnos mutuamente y hablar entre nosotros. Ella está bajo mucha presión, siendo la Campeona TBS, la primera en vencer a Jade Cargill y obtener el campeonato después de Jade. Yo fui la persona que venció a PAC y convirtió el Campeonato All-Atlantic en el Campeonato Internacional.

«He tenido el título más tiempo que Kris ha tenido el Campeonato TBS, pero las mismas presiones siguen estando ahí: ¿cómo puedo ser el mejor campeón posible? Para mí, es fácil, simplemente hago lo que tengo que hacer. Solo voy a hacerlo. Voy a luchar. Para ella, existe esa presión y ese cuestionamiento sobre si es digna de esto. Para nosotros, poder apoyarnos mutuamente y tener esa seguridad de ‘no, eres bueno’. Ella me dirá, ‘tú eres bueno’. Esa es nuestra relación«.

THIS SUNDAY#AEWAllOut LIVE on PPV@UnitedCenter, Chicago IL#AEW INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

Orange Cassidy (c) vs. Jon Moxley

The #AEW International Title will be on the line at #AEWAllOut LIVE on PPV when Champion @orangecassidy takes on #BCC’s @JonMoxley! pic.twitter.com/NuOXtIwEvD

— All Elite Wrestling (@AEW) August 31, 2023