Pocos regresos en la historia reciente de WWE suscitaron tanto entusiasmo como el de Bray Wyatt, cuando supimos de su nueva firma con la empresa durante el epílogo de Extreme Rules 2022. Y nadie contemplaba que WWE no trazara un combate para Wyatt sobre la siguiente edición de su mayor show, WrestleMania. Sin embargo, el gladiador no formó parte del magno evento.

Y es que los problemas de salud que acabaron por arrebatarle la vida el pasado 24 de agosto parece comenzaron a darse ya bajo su primera etapa en WWE. Un estatus guardado bajo siete llaves que provocó que se especulara con una segunda marcha de la empresa por descontento creativo. Pero nada más lejos de la realidad.

Bray Wyatt disputó su último combate en un «supershow» celebrado desde el BMO Harris Bank Center de Rockford (Illinois, EEUU) el 26 de febrero, donde se impuso a LA Knight. Irónicamente, cita enmarcada dentro de la gira «Road To WrestleMania».

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter semanal, Dave Meltzer dedica buena parte del mismo a la figura de Bray Wyatt, y revela qué tenía planeado WWE con «The Eater of Worlds» de cara a WrestleMania 39.

Meltzer recuerda también que antes de la enfermedad de Wyatt, Brock Lesnar rechazó ejercer de rival de Wyatt en WrestleMania 39. Así, Bobby Lashley fue la última opción, y WWE vendió el choque, pero desgraciadamente, Wyatt nunca volvió a los rings.

He's got the whole world in his hands…



Thank you, Bray Wyatt. #SmackDown pic.twitter.com/aLSay3lYh1