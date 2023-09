La empresa de lucha libre Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling #49, el cual tuvo lugar el 1 de septiembre desde Markthalle en Hamburg, Deutschland. El evento fue transmitido en vivo por wXwNOW.de.

wXw es una promotora de lucha libre profesional alemana con sede en Gelsenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. wXw ha sido una de las principales promociones de lucha libre profesional en Alemania, y la mayoría de sus eventos se han llevado a cabo en el distrito del Ruhr, principalmente en Oberhausen. Desde 2013, wXw realiza giras regulares por toda Alemania, agregando paradas fuera del país, incluidas Suiza , la República Checa y el Reino Unido

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

Baby Allison venció a Delmi Exo

Elijah Blum venció a Tristan Archer

Norman Harras venció a Massimo Pesca

Dennis Dullnig & Hektor Invictus vencieron a Ava Everett & Jacob Crane (9:06)

Senza Volto venció a Fast Time Moodo (15:08)

World Tag Team Festival Qualifying Match; Rott Und Flott (Michael Schenkenberg & Nikita Charisma) vencieron a Metehan & Rambo

Best Of Five Series Match #4: Peter Tihanyi venció a Axel Tischer

Amboss (Icarus, Laurance Roman & Robert Dreissker) vencieron a Maggot & Only Friends (Bobby Gunns & Michael Knight)