La compañía de lucha libre independiente All American Wrestling presento su evento Art of War el 31 de agosto, desde The Berwyn Eagles Club en Berwyn, Illinois. El evento se transmitió en vivo por Highspots TV.

Never Say Die es uno de los eventos destacados de AAW, que presenta combates emocionantes y enfrentamientos entre algunos de los mejores luchadores independientes del mundo. El evento ha contado con la participación de estrellas de renombre en la industria de la lucha libre, como Sami Callihan, Eddie Kingston, Jessicka Havok, AR Fox, entre otros.

Resultados All American Wrestling

Conan Lycan & Heather Reckless vencieron a Jessie V & Taylor Rising Solomon Tupu venció a Anthony Catena 4 Way Match: Joe Alonzo Jr venció a Fiego Del Sol, Isaiah Moore y Gringo Loco Big Beef venció a Hartenbower Gary Jay venció a Silas Young AAW Women’s Championship Match: Masha Slamovich vs. Sierra termino en no contest AAW Tag Team Championship Match: Levi Everett & Russ Jones retuvieron ante Xavier Walker & Ren Jones AAW Heavyweight Championship Match: Davey Vega venció a Jake Something para convertirse en nuevo campeón No Rope Barbed Wire Match: Robert Anthony venció a Mance Warner