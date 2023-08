«Will Ospreay es muy bueno», bromea Orange Cassidy

No existe ningún fanático de la lucha libre profesional que no sepa que Will Ospreay es uno de los mejores luchadores del mundo. Durante muchos años -solo tiene 30- fue una de las mayores promesas del planeta pero en la actualidad es una completa realidad. Sin ir más lejos, atendamos a su reciente lucha ante Chris Jericho en All In 2023.

O al combate que tuvo con Orange Cassidy en Forbidden Door el año pasado, el cual fue considerado como el mejor del evento AEWxNJPW. En aquella ocasión también consiguió la victoria, reteniendo el Campeonato Estados Unidos de Peso Completo IWGP que a día de hoy vuelva a tener. Y fue otra muestra de su innegable talento.

1 year ago, Orange Cassidy vs Will Ospreay which stole the show at Forbidden Door. One of the best damn matches of 2022. pic.twitter.com/DMkPg3JvCW — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) June 25, 2023

► «Will Ospreay es muy bueno»

Y también sirvió para que el Freshly Squeezed viera de primera mano de lo que es capaz. Entendemos que ya lo había visto antes pero durante su reciente entrevista con Tempest of WrestleTalk estuvo hablando de él, en tono de broma, como si fuera todavía un joven prometedor que se está abriendo camino en la escena independiente.

«No sé si ustedes están al tanto, pero Will Ospreay es realmente talentoso en la lucha profesional. Tomen nota de eso. Tiene un gran dominio en la lucha profesional. Estaba lesionado, Keith Lee me lanzó fuera del ring sobre otras personas, y me lastimé el hombro, lo que me dejó fuera durante tres meses y medio. No me gustó esa situación. No me gustó no tener control sobre lo que podía hacer, ya que por lo general hago lo que quiero, pero en ese momento no podía debido a mi hombro lastimado.

«Surgió la oportunidad de luchar contra Will Ospreay y pensé: ‘Puedo hacerlo’. Muchos se preguntaron: ‘¿Por qué Orange Cassidy lucharía contra Will Ospreay? ¿Por qué gastarían a Will Ospreay en Orange Cassidy?’ Yo me dije: ‘Ustedes verán’. Realmente quería ganar, por supuesto, pero él es realmente talentoso. Me gusta mostrar a la gente que no lo sabe todo y que puedo hacer cosas cuando quiero«.

.@orangecassidy is set to challenge IWGP US Champion @WillOspreay for the title LIVE on PPV THIS SUNDAY at #AEW x @njpwglobal’s #ForbiddenDoor 8pm ET/5pm PT available on all major providers, @BleacherReport & @FiteTV (intl)! pic.twitter.com/FeY7B3xBfW — All Elite Wrestling (@AEW) June 21, 2022