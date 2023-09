All Out 2023: Jon Moxley, nuevo Campeón Internacional

Blackpool Combat Club ha sido un obstáculo para varios luchadores, y uno de ellos es Orange Cassidy, quien ahora intentará eliminar a Jon Moxley de su camino.

El luchador violento ha estado en conflicto con su equipo en varias ocasiones, llegando al punto de que en All In, el BCC se enfrentó a un equipo compuesto por Eddie Kingston, Penta El Zero Miedo, Chuck Taylor, Trent Beretta y Orange Cassidy, siendo este equipo el que salió victorioso.

A pesar de ello, Moxley no ha dejado de buscar una oportunidad por el Campeonato Internacional, que actualmente ostenta un gladiador que ha defendido su título en innumerables ocasiones.

Así fue como ambos luchadores se enfrascaron en una auténtica guerra de golpes, ataques y mucha intensidad. Ninguno dominó los primeros minutos, ya que comenzaron a intercambiar golpes sin control.

Sin embargo, poco a poco las cosas cambiaron, ya que Moxley comenzó a atacar con fuerza tanto dentro como fuera del ring a su rival. A pesar de la insistencia del árbitro para que la lucha regresara al cuadrilátero, el combate se convirtió en una pelea callejera con Moxley castigando a su oponente de manera implacable con golpes y patadas brutales.

A pesar de los intentos del campeón por reaccionar y tomar el control, Jon Moxley no estaba dispuesto a rendirse y buscaba constantemente revertir la situación y seguir castigando a su rival.

Moxley llevó las cosas a otro nivel al quitar las protecciones del área de ringside con la intención de dañar aún más a su oponente. Sin embargo, Cassidy logró contraatacar y azotó a Moxley contra el suelo.

Orange continuó luchando y trató de sacar a su rival del ring, incluso conectó un Orange Punch a Mox, pero no pudo lograr la victoria. Además, agotado de su rival, Cassidy comenzó a usar sus característicos «patadas asesinas», que en esta ocasión se convirtieron en auténticos golpes que dejaron a Moxley lastimado.

A pesar de ello, Jon respondió y tuvo la oportunidad de llevarse la victoria, pero para su sorpresa, Cassidy resistió todos sus ataques hasta que finalmente Moxley conectó un poderoso DDT para dejar fuera de combate a su rival y ganar el Campeonato Internacional.

De esta manera, Moxley puso fin a la larga racha de Orange Cassidy, quien defendió su título durante 327 días y en 31 luchas consecutivas.

Tras el duelo, la afición se le entregó a Cassidy, agradeciéndole su trabajo con este cetro.