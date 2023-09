All Out 2023: Bullet Club Gold derrotó a Young Bucks y FTR

Después de All In The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) no habían quedado en muy buenos términos, pues los primeros fallaron en su intento por convertirse en Campeones de AEW; sin embargo, un giro inesperado hizo que se volvieran aliados.

Tras el combate en Londres, Bullet Club Gold (Jay White, Juice Robinson, Austin Gunn y Colten Gunn), se burlaron de retadores y campeones, lo que no le gustó en absoluto a ninguno, por lo que buscaron desquitarse de la ofensa.

Así fue como ambos grupos se enfrentaron en un combate por equipos, donde ninguno estaba dispuesto a dejar nada al azar.

A pesar de las expectativas, FTR y los Bucks lograron trabajar bien en equipo a pesar de su enemistad, decidieron centrarse en sus respectivos rivales. De hecho, durante gran parte del combate, dominaron a Bullet Club Gold.

Es importante señalar que, a pesar de estar en la misma esquina, la cooperación se dio principalmente entre las parejas, aunque hubo un momento en el que realizaron un ataque conjunto.

Bullett Club reaccionó por momentos, buscando recomponer el camino, pero el trabajo de sus rivales fue bastante bueno para tener a raya al equipo dorado.

Al final, los dos equipos sí trabajaron juntos, aunque en un principio no querían, terminaron haciéndolo, haciendo movimientos en conjunto interequipos.

Pero de forma impresionante, cuando mejor estaban los Bucks y FTR, el Bullet Club atrapó a Dax Harwood en un ataque conjunto para llevarse el combate.