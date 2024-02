Brooks Jensen ha estado mucho tiempo trabajando en NXT y NXT UK con Josh Briggs. Fueron un equipo bastante popular y fueron Campeones de Parejas de la extinta marca británica. Pero unas semanas atrás se separaron. Briggs ha estado más activo, disputando más luchas, participando más en televisión, e incluso ha estado cerca del Campeonato NXT. En cambio, Jensen va unos cuantos pasos por detrás. Y en el programa de esta semana tuvieron un mano a mano del que el Josh salió victorioso.

Al término del mismo, Brooks se tomó unos momentos para pronunciarse a las cámaras de WWE y compartir con los fanáticos sus sensaciones tanto por la derrota como por este nuevo capítulo que está comenzando en su carrera como Superestrella, la cual es una incógnita hacia dónde se dirige.

«Esta noche luché contra mi mejor amigo. Honestamente, no sé qué decir. Durante dos años, he estado esforzándome al máximo con mis amigos, con mi familia. Mírame. Estoy solo. Supongo que parte de crecer es tener este cruce de caminos entre lo que amas y lo que quieres hacer por el resto de tu vida, y en este momento, estoy en ese cruce de caminos. Así que sí, en este momento, tengo que encontrarme a mí mismo», dice Jensen en WWE NXT Exclusive.

Brooks Jensen solo tiene 22 años y comenzó a luchar profesionalmente en 2019 en la escena independiente. Antes de unirse a la WWE en 2021 luchó en promociones reconocibles como World Wrestling Network, EVOLVE o ACTION. Tiene toda una vida por delante para triunfar.

¿Qué opinas de lo visto de Brooks Jensen hasta ahora en NXT?

EXCLUSIVE: A dejected @BrooksJensenWWE speaks after his crushing loss to his former friend and partner, Josh Briggs.#WWENXT pic.twitter.com/4gYW9DCIdb

— WWE (@WWE) February 21, 2024