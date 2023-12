Brooks Jensen está abriéndose camino en WWE a través de NXT, como su compañero de equipo, Josh Briggs, que estará mañana luchando por ser retador al Campeonato NXT en el Iron Survivor Challenge de Deadline 2023.

Pero mediado 2022, tras debutar en NXT 2.0, ambos fueron enviados a NXT UK, donde en su primera lucha ganaron el Campeonato de Parejas, que unos meses después fue unificado con el de la marca amarilla.

Hoy, la marca británica no está en funcionamiento, pues fue puesta en pausa con motivo del lanzamiento de NXT Europe, que todavía no se ha dado. No se sabe si un día tendrá continuación, pero Jensen guarda un magnífico recuerda de ella, como comparte en Scoop Slammed.

► «NXT UK será apreciada en 10 años»

«Fue justo después de que me recuperé de una lesión en la mano. Acababa de recibir el alta y habíamos estado rogándoles que fuéramos al Reino Unido. De cinco a diez años a partir de ahora, cuando veas NXT UK, será una de esas cosas de ‘Deberíamos haber apreciado esto mientras lo teníamos’.

«El talento que salió de allí fue increíble. Tyler Bate, Butch, Gunther, Gallus, Pretty Deadly, Imperium. Una vez que me recuperé de la lesión, nos dieron luz verde para ir a NXT UK, estar allí durante un par de semanas, entrenar en sus instalaciones, lo que estaba esperando con más ganas porque realmente respeto el estilo británico de lucha. Los campeones en parejas en ese momento, Ashton Smith y Oliver Carter, tenían los cinturones, y Ashton Smith resultó herido. Creo que la idea de poner los cinturones en nosotros y llevarlos aquí y hacer algo con ellos, darles algo de reconocimiento, para luego regresar allí y defenderlos, fue de Shawn Michaels. Por supuesto, como todos sabemos, eso no sucedió. Worlds Collide llegó en ese momento y fue el momento perfecto para unificar esos títulos en parejas».