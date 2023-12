Miesha Tate quiere una revancha para UFC 300

Miesha Tate ya tiene una memorable victoria por sumisión en el último suspiro sobre Holly Holm para ganar el título de peso gallo en 2016, pero parece que todavía cree que las dos tienen asuntos pendientes y le gustaría revancha en UFC 300 en abril del próximo año.

La razón principal es que Tate está frustrada con la percepción de la gente de que su sumisión ganadora del título fue el resultado de un «regreso» en una pelea que de otro modo habría perdido.

«La gente todavía piensa por alguna razón que me estaban pateando el trasero en esa pelea«, dijo Tate en el programa The MMA Hour. «La gente todavía estaba como, ‘Hombre, eso fue como la mejor remontada de la historia, como, tan afortunada que conseguiste esa sumisión’«.

«Sí, porque el título estaba en juego – si no hubiera conseguido la sumisión, habría sido un empate», dijo Tate. «Técnicamente, si fuéramos [a] las tarjetas de puntuación, si hubiera ganado la última ronda. Digamos que la dejé fuera de combate en el segundo asalto y no conseguí la sumisión en las tarjetas, habría sido un empate, y no creo que mucha gente se acuerde de eso»

Así que me molesta, porque ella ganó la primera ronda, 10-9. Gané la segunda ronda 10-8 en las tres tarjetas de puntuación. Y luego la tercera ronda, ganó, 10-9. La cuarta ronda, ganó 10-9, y la quinta ronda, si yo hubiera ganado un 10-9, estamos en un empate.

«Así que todavía me molesta que la gente piensa que – como siempre vienen a mí como, ‘Oh hombre, ella estaba recibiendo su – Miro a los comentarios, ir a buscar a cualquier comentario que ella estaba recibiendo su c*lo pateado, pateando el c*lo hasta que consiguió que la sumisión. La verdad es que no».

A pesar de su frustración esa victoria todavía se recuerda como una de las grandes victorias de regreso en la historia de la UFC, pero Tate está claramente segura de que puede salir victoriosa de nuevo si luchan por segunda vez, y ella ve UFC 300 como el momento perfecto para volver a correr.

«Creo que es un gran momento. Me parece razonable. Me lesioné un poco al salir de esa pelea. Tengo que hacerme una resonancia magnética para asegurarme. Pero no es muy grave… He estado caminando y creo que estoy bien. Creo que estaré bien. Así que si puedo hacerlo, creo que Holly sería fantástica».