Daniel García está en un mal momento. No de popularidad pero sí de victorias/derrotas, empezando por que está a punto de quedar eliminado del AEW Continental Classic tras su derrota ante Bryan Danielson esta pasada noche en Rampage. Si The American Dragon derrota hoy en Collision a Andrade El Ídolo, The Red Death quedará fuera del torneo. Probablemente, nadie esperaba o espera que lo gane con tanta competencia, pero de un tiempo a esta parte está más perdiendo que ganando el joven All Elite.

► El cambio de Daniel García

Por otro lado, la mala situación en la que se encuentra en la actualidad no lo tiene con una mentalidad negativa, de hecho, todo lo contrario, pues se siente en un proceso de cambio. Así lo explica en un reciente video para las redes de la empresa lanzado después de que perdiera ante el integrante del Blackpool Combat Club. También hay que señalar que Daniel García tiene la pinta de que un día será campeón mundial. No le va bien ahora mismo pero sigue siendo una de las mayores promesas de la lucha libre.

«¿Alguna vez has sentido así en tu vida? Como si no estuvieras enojado, no estuvieras triste. Ni siquiera estás realmente decepcionado. Simplemente sientes que estás en una temporada de cambios. He cambiado. Todavía estoy cambiando. Gracias».

EXCLUSIVE: Cameras catch up with a contemplative Daniel Garcia, after his battle against Bryan Danielson in the #AEWContinentalClassic on #AEWRampage@garciawrestling pic.twitter.com/6bk3NQwTgl — All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2023

En cuanto al Continental Classic, Daniel García está empatado a 0 puntos con Eddie Kingston, quien también quedará eliminado si Bryan Danielson gana a Andrade El Ídolo. The Mad King estará enfrentando en el mismo programa a Claudio Castagnoli, cuya marca es 1-1. No estará en acción Brody King, el otro que tiene 2-0 y que lidera la liga azul.