El año lleva apenas dos meses y salen sin parar, cual panadería, los reportes que destapan la cloaca de WWE. Sí, estamos hablando de las demandas por acoso y abuso sexual.

Por ahora el gran villano de la polémica ha sido Vince McMahon, que, a su vez salpicó a Brock Lesnar, beneficiario de este comportamiento depravado.

Hasta el momento no ha habido veredicto en los estrados, así que los dejaremos como supuestos, por ahora.

Pero parece con este nuevo informe que no es todo. Según el ex luchador de la WWE, Paul Roma, hay historias aún más perversas que no han salido a la luz.

► Paul Roma: «Hay cosas mucho peores»

Mientras hablaba con NewsNation, no entró en detalles pero comentó que hay una historia en específico que es peor que las acusaciones de la ex empleada a McMahon.

Ashleigh Banfield: Todas estas son acusaciones, tenemos que ser claros al respecto. Pero tu amigo y ex socio comercial Mario Mancini habló con nosotros el otro día. Dijo que conoce al menos un incidente de hace años que es incluso peor que algunas de las peores acusaciones en la demanda de la ex empleada de WWE. ¿Sabes cuál es ese incidente?.

Roma: Realmente no debería decirlo en este momento, pero sé de qué se trata, y es peor.

Banfield: ¿Puedes caracterizarlo de alguna manera?.

Roma: Mario y yo estamos realmente sorprendidos, hablamos sobre ello, y estamos realmente sorprendidos de que no haya salido a la luz pública. Pero, por otro lado, creo que ahora están en una edad en la que pueden estar casados o tener hijos y no quieren abrir la caja de Pandora. No puedo culparlos. Le dije eso a Mario, ¿puedes culparlos? ¿Quieres abrir esto, esta lata de gusanos? No. No querrías abrirlo.

Más tarde, fue preguntado por si alguna vez mientras trabajó para WWE, había escuchado algo de McMahon propasándose con mujeres.

Banfield: De 1984 a 1991 estuviste con la WWE. ¿Alguna vez escuchaste sobre este comportamiento horrible, estas acusaciones? ¿Alguna de estas cosas suena como el Vince McMahon que conocías?

Paul Roma: Sí. Era bastante regular, muy normalizado. Luego no se escuchaba por un tiempo y luego volvía a surgir. Pero era tanto Vince como las personas que tenía a su alrededor. Estamos hablando de una industria donde tienes hombres jóvenes, atractivos y bien construidos en el ring, semidesnudos en su mayoría. Así que sí, dejaba una puerta abierta y tenía mucha gente a su alrededor

Vicepresidentes, bookers que estaban muy metidos en eso y te ponían en una situación realmente mala, especialmente una vez que empezabas a ganar dinero, te acostumbrabas a eso. Luego descubres que tu trabajo está en juego, o lo haces o te despiden. Presencié bastantes casos en los que la gente se retiró, el dinero no valía la pena para ellos seguir ese camino, por así decirlo.

Lo anterior hace referencia a favores sexuales a los ejecutivos de la empresa, para avanzar en su carrera en la por ese entonces WWF.

Banfield: «¿Qué les pasó a esas personas? Estabas diciendo que escuchaste a bastantes que se retiraron. ¿Qué les pasó que los hizo querer retirarse?».

Roma: «Se les pidió que hicieran cosas, cosas sexuales, con otros hombres que no querían hacer, uno de ellos siendo mi ex compañero. De hecho, estábamos en un taxi en Washington. Íbamos de vuelta y el hombre a mi lado seguía diciendo que no valía la pena, que no valía los dólares. Yo le decía, ¿de qué estás hablando? Él decía que no valía la pena. Le pregunté, ¿de qué estás hablando? ¿Qué no vale la pena? Él solo decía que simplemente no valía la pena.

Llegamos al hotel, al día siguiente teníamos una segunda grabación de televisión, y él había desaparecido. Se subió a un vuelo, regresó a casa y nunca más volvió a luchar. Tuvo un desafortunado accidente, golpeó su cabeza y falleció mientras dormía. Fue una hemorragia cerebral.

Banfield: ¿Alguna vez te dijo qué era lo que no valía la pena?.

Roma: No me dijo quién, solo me dijo qué.

Banfield: ¿Y qué era?.

Roma: Favores sexuales. Y uno de mis ex compañeros cuando era parte de The Young Stallions, fue propuesto. Dijo que fue a uno de los agentes y les contó lo que había sucedido. Yo le pregunté por qué haría eso. Acabas de delatar a ambos. Así que, de alguna manera, nos dejó en una situación difícil a ambos.

Roma confirmó que eran ejecutivos quienes estaban proponiendo encuentros sexuales con los luchadores, señalando que les ofrecían dinero y drogas para ser parte del acto.

Banfield: ¿Te dijo que estos eran ejecutivos de la WWE que lo habían propuesto?.

Roma: Mira, veámoslo de esta manera, eso es todo lo que podría ser. Si alguien va a darte dinero, tiene que ser eso, no hay nada más. No va a ser uno de los chicos con los que estás luchando, no te van a ofrecer dinero. Incluso a mi ex compañero, lo mismo, le ofrecieron dinero y drogas, solo tienes que recostarte, no tienes que hacer nada.

Vino corriendo hacia mí cuando llegué al programa de televisión. Le dije, ‘amigo, ¿qué vas a hacer?’ Dijo que ya habló con Arnold. Le pregunté, ‘¿por qué harías eso? Mataste a nuestro equipo, ¿qué crees que va a hacer él? Va a ir a las personas que te lo propusieron‘. ¿Qué crees que va a pasar entonces? Nada.

