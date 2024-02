Kofi Kingston recuerda cuando fue destronado por Brock Lesnar

Volvamos al año 2019, tal vez algunos recuerden que Kofi Kingston se coronó campeón mundial de la WWE en WrestleMania 35, derrotando a nadie más y nadie menos que a Bryan Danielson.

Seis meses después, Brock Lesnar le daría fin al reinado de Kingston, en una lucha que duró menos que Paul Heyman anunciando a Lesnar.

Salió así Kingston de la órbita estelar y no ha vuelto a portar una correa máxima.

Pues bien, recientemente Kingston habló sobre eso.

► Kofi da su opinión sobre ser destronado por Brock Lesnar

Hablando con SEScoops sobre la derrota, Kingston señaló que aunque quería que el combate fuera más largo, hubo una ganancia financiera única.

«Hay dos maneras de verlo. En primer lugar, no me pagan por hora, así que probablemente sea la mayor cantidad de dinero que he ganado en la menor cantidad de tiempo.

«Pero obviamente, cuando luchas por el Campeonato WWE, especialmente con lo que significaba ganar ese título, me hubiera encantado que hubiera durado más y me hubiera encantado vencer a Brock Lesnar, pero por supuesto, me quedé corto. No puedes lamentarte. Siempre se avanza en esta industria y esa es la ruta que he elegido tomar».

Obviamente lo anterior llevo a que se le preguntara a Kingston si irá tras su segundo reinado como campeón mundial en la WWE.

«Nunca sabes lo que depara el mañana. Sé que mucha gente tiene objetivos a largo plazo, como esto es lo que quiero hacer para fines de este año. Pero lo que he aprendido es que simplemente tienes que estar listo para adaptarte, tomar lo que se te dé y hacerlo mucho más. Simplemente no tienes idea. Sería genial ser campeón mundial de peso completo, claro. Pero para mí decir que eso es lo que voy a hacer, no sé qué traerá el mañana. No sé qué traerá el próximo día, simplemente lo tomaré un día a la vez y seguiré adelante«.

A continuación te dejamos la entrevista donde dijo lo anteriormente citado.