Grayson Waller y sus expectativas de Elimination Chamber 2024

Grayson Waller será probablemente una de las atracciones de Elimination Chamber este fin de semana, ya que se desarrollará en Perth, Australia, lugar de origen del luchador de SmackDown. Recientemente, ha sido bastante vocal con la situación en torno a WrestleMania 40, había tildado a los fanáticos de «estúpidos» por el hecho de «despreciar» a The Rock en el estelar de este evento, y seguramente en el evento premium de este sábado intentará reforzar tales afirmaciones cuando reciba a Cody Rhodes y Seth Rollins en su segmento «The Grayson Waller Effect»

► Grayson Waller no sabe si los fanáticos en Australia lo ovacionarán

Durante una entrevista reciente con Wide World Of Sports, Grayson Waller habló sobre sus planes antes de WWE Elimination Chamber y dijo que quiere dar lo mejor de sí dentro del cuadrilátero, ya sea que la multitud lo aclame o no, aunque hubiera preferido poder batirse en un combate en el ring en lugar de ser parte de un segmento.

“Veremos si me animan, nunca se sabe. Realmente no sé qué esperar y estoy tratando de no pensar demasiado en ello. Mi enfoque en este momento es asegurarme de estar en la mejor forma de mi vida y de estar mental y físicamente listo para comenzar. Por más lindo que sea hacer esa entrada, no quiero que eso sea lo más destacado; quiero que cualquier partido en el que esté sea lo más destacado, quiero estar con la mano en alto”.

“No creo que cambie mi forma de pensar; siempre soy solo yo y si quieres animarme o abuchear, eso depende de ti. Siempre actúo como yo mismo y siempre estoy ahí para montar un espectáculo, quiero que la gente recuerde mi nombre”.

“En cierto modo tengo un poco de miedo: en el pasado, he demostrado en el gran escenario lo que estoy dispuesto a hacer con mi cuerpo para volverme viral y robarme el show. Estoy dispuesto a someter mi cuerpo a un infierno y de alguna manera me asustan los límites a los que llegaría para un show en Australia. Estoy un poco preocupado por mi cuerpo en ese vuelo a casa”.