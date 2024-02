Randy Orton: «Vince McMahon cometió errores horribles, pero…»

Hizo unas interesantes declaraciones Randy Orton el pasado diciembre, ya con Vince McMahon en la picota, aunque previamente a las últimas alegaciones sobre su turbio pasado como mandamás de WWE. Ante los micrófonos del podcast de Logan Paul, Orton pareció distanciarse de McMahon resaltando los cambios positivos que había propiciado su «retiro» (forzoso).

Pero ahora, Randy Orton se confirma como otro «Vince McMahon Guy», luego de las controversiales palabras de John Cena que recogimos horas atrás. Bajo entrevista con el New York Post, «The Viper» es preguntado por las últimas acusaciones contra su antiguo jefe, y el 14 veces campeón mundial expone lo siguiente.

«He visto las cosas horribles que se han publicado en internet y no quiero creerlas porque este hombre ha hecho muchas cosas por mí. Si no fuese por él, no hubiera tenido segundas y terceras oportunidades [en WWE]. Yo no estaría en la posición en la que estoy ahora si no fuese por ese hombre. Así que parte de mí no quiere creerlas y la otra parte entiende que pudo haber hecho todas esas cosas maravillosas por mí y el negocio y crear esta tan increíble que seguirá adelante sin él, pero por otro lado es humano y cometió errores horribles.

«Hay tres versiones de cada historia. Su versión, la de la otra parte y luego la verdad. Creo que tienen que salir más cosas antes de que verdad pueda hablar de esto. Creo que cualquier talento al que preguntes te diría lo mismo, pero conozco a Vince McMahon como el hombre que conozco personalmente desde hace 24 años y le debo mucho por todo lo que ha hecho por mí. Lo digo con convicción porque no estaría donde estoy ahora si ni fuera por su ayuda. Pero si esas alegaciones son ciertas, entonces hay una mierd* muy grande ahí. Estoy divido. Es complicado».