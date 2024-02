Jade Cargill debutó en el ring durante el reciente Royal Rumble, donde causó impacto inmediato al eliminar a Nia Jax, Becky Lynch y Naomi, quedando entre las últimas tres competidoras; sin embargo, no ha habido continuidad en aquello, más allá de que está siendo nuevamente promocionada por la compañía antes de insertarla en una de las marcas principales, presumible SmackDown. No obstante, cuando se esperaba que fuera parte de Elimination Chamber, ni siquiera estuvo en la campal femenil que definió este lunes a la última participante de la lucha dentro de la cámara de la eliminación femenil.

► Booker T confía en el potencial de Jade Cargill

Booker T habló recientemente sobre Jade Cargill en su podcast Hall of Fame, y enfatizó su dedicación a entrenar en el Performance Center para mejorar sus habilidades, a la vez que espera con entusiasmo que pueda causar impacto en WrestleMania 40.

“Para ser honesto, me encantaría ver más de Jade Cargill. Simplemente póngala ahí y déjela que golpee a algunas personas y aplaste a algunas chicas”.

“Estoy seguro de que Jade está entrenando. Estoy seguro de que asiste regularmente al curso de informática y eso podría ser incluso mejor para ella. Nunca sabes. La última vez que vimos a Jade Cargill, se veía muy bien en el ring. No parecía estar fuera de lugar en absoluto. Creo que eso proviene solo de un poco de entrenamiento, de tratar de aprender ese detalle intrincado de por qué estás en el ring. Así que creo que tener ese entrenamiento con la WWE, trabajar con esos muchachos allí definitivamente le dará esa pequeña ventaja, así que cuando suba al ring, se sentirá mucho más cómoda estando allí”.

«Creo que puede que no sea algo malo que ella tenga un combate en WrestleMania, salga allí y conmocionando al mundo, hombre, dejando que la gente vea de qué se trata Jade Cargill. No me opongo a eso. Tiene mucho tiempo”.

Si bien solo hemos visto una vez a Jade Cargill en un ring de WWE, Booker T respalda totalmente a la ex luchadora de AEW y afirma que tiene un gran potencial para brillar en la compañía.