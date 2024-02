Randy Orton habla de Vince McMahon: «Me duele el corazón»

Justin Barrasso de Sports Illustrated ha sorprendido al realizar una gran entrevista con Randy Orton, algo bastante difícil de lograr, pues La Víbora no es dado a hablar en los medios. Sin embargo, según reveló en esta entrevista, es posible que esto vaya a cambiar en un futuro cercano.

En la entrevista, Orton habló de muchos temas, incluyendo, las acusaciones de abuso y trata contra su antiguo jefe, Vince McMahon, John Laurinaitis y toda WWE. El veterano del ring prefirió mantenerse al margen de dar una declaración. Pero, decidió explicar el motivo detrás de su decisión.

► Randy Orton habla de las acusaciones contra Vince McMahon

«Tengo que decir esto, no estaría donde estoy sin que Vince McMahon se arriesgara conmigo unas cuantas veces. No estaría donde estoy hoy sin Vince McMahon. Pero, carajo, estoy leyendo esta mierda. Lo que has visto y leído, yo también lo he visto y leído. En cuanto a comentar sobre eso, joder, me duele en el corazón. Me duele en el corazón.

«Creo que el presidente de WWE, Nick Khan, y Triple H están cultivando una cultura y un ambiente más seguros dentro de la empresa, uno que es en general mejor en todos los aspectos. Pasó mucho mientras estuve fuera.

«Cuando me fui, la vieja guardia aún hacía lo suyo. Vince todavía estaba por aquí. Los guiones de televisión se reescribían una y otra vez. Los escritores de promos se quedaban hasta altas horas de la madrugada. Y todo eso cambió.

«Investigué un poco más sobre algunas de estas preguntas. No es la misma vieja mierda que has escuchado durante dos décadas. Hablé más sobre qué significaba esa baja por mala conducta del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Ahora sabrás qué pasó para llevar a eso.

«No soy tan reservado como Undertaker lo fue durante su carrera, pero no he dejado que la gente entre lo suficiente. Soy más viejo, un poco más maduro, y permitir que los fanáticos me conozcan mejor solo puede ser algo bueno».