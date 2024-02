► Según Eric Bischoff, Brock Lesnar no tiene motivos para regresar.

El escándalo de Vince McMahon ha salpicado a más de una persona de la compañía estadounidense de lucha libre que todo el mundo conoce, y eso que faltan aún nombres por confirmar para que se sigan mojando de la polémica.

Uno de esos nombres fue el de Brock Lesnar y lo que supuestamente tuvo que pasar para que volviera a firmar contrato con la WWE.

Desde que salió a la luz pública el titular anterior, la carrera de Lesnar día a día ha ido pasando de claro a oscuro.

De confirmarse de lo que se le acusa y, de salir más trapos sucios, no parece viable que vuelva a subirse al cuadrilátero de ninguna empresa de lucha libre.

Ninguna compañía va a arriesgar su reputación al contratar a alguien con estos antecedentes.

Eric Bischoff dedicó una sección de su pódcast «83 Weeks», titulado: ERIC BISCHOFF asks: «Is CODY RHODES really THE MAN?», para abordar el tema del momento.

Pero dejó unas palabras cuando el tema llegó a Lesnar.

«No creo que esté (Brock Lesnar) motivado para ser una persona pública o intentar recuperar su fama, por falta de un término mejor. Ya tiene suficiente dinero, no lo necesita.

«Obviamente, iba a volver a involucrarse en el negocio, pero si puedes poner cinco, siete u ocho millones de dólares en tu cuenta bancaria después de trabajar un par de días, ¿quién no va a hacerlo? Si eres físicamente capaz de hacerlo, ya sea que ames el negocio o no, si eres inteligente, lo harás. Acumula ese efectivo, ve a comprar otra granja, compra otro de esos tractores John Deere de $700 mil dólares o lo que sean, planta más papas o soja o lo que sea que hagas en tu granja. Eso es lo que creo que va a hacer Brock. No creo que haya ninguna motivación de su parte para intentar resucitar su carrera.»