WWE pone descuento a toda la mercancía de Brock Lesnar tras escándalo

El escándalo en el que está involucrado Vince McMahon, acusado de tráfico sexual y conducta sexual inapropiada, llegó hasta Brock Lesnar, quien es señalado como uno de los favorecidos de este comportamiento.

La trabajadora afectada aseguró que Lesnar le mandaba mensajes obscenos y le pedía que hiciera cosas desagradables.

► Lesnar separado de WWE

Pero WWE no se ha quedado con los brazos cruzados, pues la empresa TKO ya no tiene a Vince dentro de su estructura, mientas que Brock Lesnar ha sido borrado de todos los planes. Incluso The Beast fue borrado del juego WWE Supercard

Además, la mercancía de Lesnar en WWE Shop se encuentra con descuento, aunque es normal que haya promociones, no es común que todo lo referente a un luchador tenga descuento del 25% en prácticamente todo, a menos que sea un ex luchador.

Tal parece que WWE quiere borrar por completo todo lo que tenga que ver con Lesnar por ahora y siendo uno de los luchadores que más vendía, hay mucha mercancía de él.