Rey Fénix se recupera de una cirugía de reemplazo de cadera

Echamos de menos ver a Rey Fénix hacer de las suyas por los rings, que no disfrutan de su arte desde octubre, cuando perdió el Campeonato Internacional AEW ante Orange Cassidy.

Tras quedar fuera de un show de Prestige Wrestling, el pasado mes Fénix quiso pronunciarse sobre su estado bajo entrevista con Denise Salcedo.

«Estamos trabajando en la recuperación. Creo que es la peor lesión , pero estoy tomándome mi tiempo. Estoy haciendo un buen progreso en mi rehabilitación. Estoy siguiendo el plan del médico al pie de la letra. Estoy dando lo mejor de mí y creo que… no puedo hablar mucho al respecto, pero pronto. Muy pronto estaré de vuelta en el ring, practicando lucha libre, haciendo lo que me llena de felicidad».

Dave Meltzer barajó que esa lesión no concretada del mexicano debía ser asunto de espalda o cadera, o bien ambas, y expuso lo siguiente.

Y hoy, el propio Fénix pone fin al misterio de la naturaleza de su dolencia.

Back and legs, getting used to the new hip. 🧪#Animo

— REY FENIX👑MexaKing (@ReyFenixMx) February 2, 2024