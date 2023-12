Prestige Wrestling anuncia lesión de Rey Fénix

Fue un reinado, parece, de mera transición, y por ahora, marca la última vez de Rey Fénix sobre los rings, cuando el mexicano perdió el Campeonato Internacional AEW ante Orange Cassidy en la entrega de Dynamite del pasado 10 de octubre.

Un combate muy corto, donde una aparente dolencia lumbar de Fénix permitió la victoria de Orange Cassidy. Sin embargo, Sean Ross Sapp de Fightful apuntó a otro motivo detrás del presuroso cambio titular.

Ahora, Prestige Wrestling hace el siguiente anuncio sobre Rey Fénix, quien semanas atrás fue anunciado para enfrentarse a Samuray Del Sol en el evento Roseland 7, este próximo 5 de enero.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Due to an injury REY FENIX cannot compete…



SAMURAY DEL SOL will now face LIO RUSH at #PrestigeRoseland 7!



January 5th, 2024

Portland, Oregon

Roseland Theater

All Ages



Limited floor & balcony tickets still available!



