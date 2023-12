Se confirma creación de cuentas anti AEW en X (Twitter)

En abril de 2022, Tony Khan, Presidente de AEW, aseguró que había contratado a una firma independiente de expertos en tecnología, para llevar a cabo un análisis de lo que los fans en redes sociales decían de su empresa de lucha libre. Y el resultado fue bastante increíble para Khan.

Khan aseguró que había una gran cantidad de cuentas falsas, o bots, es decir, cuentas automatizadas que publican mensajes en masa previamente programados, en la red social de Twitter, ahora conocida como X, que se encargaban de hablar mal de AEW, de sus programas televisivos y de sus luchadores, y de vanagloriar todo lo que hacía WWE.

Khan fue incluso un paso más allá al decir que estos bots habían sido comprados por WWE para atacar a AEW. Algunos fans, incluso de AEW, se tomaron esta situación con bastante humor. Khan dejó la situación así, y nunca más habló del tema, ni reveló evidencias del estudio contratado.

Y otros, hasta atacaron brutalmente a Khan por haber dicho esto. Pero, ahora, ya hay evidencia que soporta que sí existieron y existen actualmente cuentas bots en Twitter, que se encargan de hablar mal de AEW. Sí, incluso estas cuentas bots pagan el verificado de X Premium, que supuestamente había implementado Elon Musk para evitar cuentas bots.

Estos son los pantallazos del mensaje original en donde se expone la evidencia, mismo que ha sido limitado en su visualización, porque el autor del mensaje fue atacado por fans de WWE en X:

pretty sure these were the screenshots pic.twitter.com/Skw3HilYVE

— ➹ (@fourkjxrmm) December 20, 2023