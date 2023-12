Charlotte Flair se ha lesionado y necesitará someterse a cirugía. Bianca Belair cree que puede ser el momento para que alguien de un paso adelante en WWE. Si ella y Shotzi van a seguir lidiando con Damage CTRL, van a necesitar no solo una sino más compañeras. De momento, The EST of WWE adelanta que la ausencia de The Queen abre una puerta.

► La lesión de Charlotte Flair

«Es un golpe muy fuerte. Charlotte Flair ha sido una parte vital de nuestra lista de mujeres. Ella ha creado tanta historia. Es una leyenda. Ni siquiera voy a decir que es una leyenda en ciernes. Con los logros que tiene, es una leyenda. Es realmente difícil saber que hemos perdido a alguien como Charlotte Flair ahora mismo durante nueve meses.

«Egoístamente, todos sabemos que siempre he admirado a Charlotte Flair, siempre he querido tener una lucha de ensueño contra ella, con ella, no importa siempre y cuando pueda estar en el ring con ella. Pero abre una oportunidad para otra persona, y así es como funciona este negocio. Siempre digo que tienes que estar listo para no tener que prepararte. Nunca sabes cuándo va a llegar tu oportunidad, ya sea tu momento, ya sea otro lugar que se abre. Así que tendremos que ver quién da un paso adelante.

«Al final del día, todos estamos luchando por un lugar en WrestleMania. Así que incluso estoy buscando mi camino hacia WrestleMania, ‘¿Voy a estar en WrestleMania este año?’ Así que es muy lamentable, pero es un lugar que se ha abierto para que alguien brille«.

«Me encanta lo talentosa y profunda que es nuestra lista. Especialmente en el lado de SmackDown, siento que tenemos a Michin, siento que está subiendo su nivel. Ella está regresando con una venganza después de que Damage CTRL la sacara. En el lado de Raw, tienes a Raquel. Siento que ha estado apareciendo y destacándose últimamente. Zoey [Stark]. Hay tantas mujeres que pueden ocupar ese lugar».