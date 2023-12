Vince McMahon vs. Tony Khan: ¿Qué piensa Mark Henry?

Una parte considerable del episodio más reciente de Busted Open Radio la dedicó Mark Henry a hablar de Vince McMahon. El WWE Hall of Famer cuenta que la primera vez que lo llamó para contratarlo le colgó el teléfono porque pensó que un amigo le estaba gastando una broma. También dio a conocer que a The Chairman le encantaba su personaje de Sexual Chocolate, el que aclara que fue idea suya. Y no se detuvo ahí pues además compara a su antiguo jefe con el actual en AEW, Tony Khan.

► Vince McMahon vs. Tony Khan

Sobre Tony Khan y su diferencia con Vince McMahon: «Vince nunca respondía a los críticos. Vince te decía cómo era, ofrecía el producto y luego decía ‘Tómalo o déjalo’. Tony y Vince son personas distintas. Tony no solo es un buen jefe, sino que también es un fan de la gente. Ama a los fanáticos porque él fue uno. Y en su punto más crítico, Tony nunca habría hecho eso. Se siente ofendido cuando un fanático lo hace».

En cuanto a su creencia de que Khan dejará de hacerlo: «Pero creo que a medida que AEW cumpla 10 años, 15 años, Tony perderá eso. Él tiene derecho a tener sentimientos sobre su ‘hijo’, 100%. Y las personas que incitan a un motín, solo esperaría que alguien le dijera ‘Tony, esa persona no tiene importancia. Solo están tratando de desestabilizar el mundo, están tratando de incitar a un motín. Solo quieren llamar la atención usando tu nombre. Por favor, mantén un enfoque general.'».

¿Cómo sería Vince McMahon si a través de las redes sociales o las entrevistas contestara a quienes critican a WWE, ya fueran periodistas, otros profesionales de la industria o fans? Sería igulamente comprensible que cuando lo hace Tony Khan. Una cosa no es mejor ni peor que la otra, solo dos maneras distintas de enfocar una situación. Una situación, una empresa de lucha libre o sus vidas. Realmente parece que ambos no tienen nada que ver, todavía menos ahora que The Chairman no es dueño de WWE.