Rey Fénix: «Es mi peor lesión, pero volveré pronto»

Fue un reinado, parece, de mera transición, y por ahora, marca la última vez de Rey Fénix sobre los rings, cuando el mexicano perdió el Campeonato Internacional AEW ante Orange Cassidy en la entrega de Dynamite del pasado 10 de octubre. Así presentaba mi compañero Rafa Indi el artículo en el que Prestige Wrestling anunciaba la lesión del enmascarado a finales de 2023. Una lesión que lo mantiene todavía lejos de las cuerdas y sin una fecha exacta o aproximada de retorno a la acción.

► Rey Fénix espera volver pronto

Tres meses llevamos sin ver al guerrero en el cuadrilátero y todos estamos deseando que vuelva, por lo que no podemos evitar alegrarnos un poco de saber que se está recuperando bien y que espera volver pronto, como él mismo le señala a Denise Salcedo en su reciente entrevista con nuestra compañera. También señala que es la peor lesión que ha tenido, lo cual no es poco decir para un luchador que no conoce la palabra miedo y que en cada actuación que realiza se arriesga al máximo.

«Estamos trabajando en la recuperación. Creo que es la peor lesión, pero estoy tomándome mi tiempo. Estoy haciendo un buen progreso en mi rehabilitación. Estoy siguiendo el plan del médico al pie de la letra. Estoy dando lo mejor de mí y creo que… no puedo hablar mucho al respecto, pero pronto. Muy pronto estaré de vuelta en el ring, practicando lucha libre, haciendo lo que me llena de felicidad«, apunta Fénix.

Rey Fenix updates me on his injury status. https://t.co/5S51B0ngTY pic.twitter.com/uvx3KZrYcv — Denise 'Hollywood' Salcedo (@_denisesalcedo) January 9, 2024

Si no se sabe cuándo va a volver menos aún qué estará haciendo pero podemos especular con ello adelantando que volverá para intentar recuperar el Campeonato Internacional, que sigue estando en manos de Orange Cassidy. ¿Quién no desea ver un reinado extenso de Rey Fénix teniendo la actividad del mismo «Freshly Squeezed»?