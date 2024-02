Cody Rhodes ha recibido un gran impulso desde su regreso a la WWE en WrestleMania 38. Ganó el Royal Rumble del año pasado y desafió a Roman Reigns por el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania 39, aunque perdió aquel combate. Este año volvió a ganar el Royal Rumble y aún sigue con la intención de culminar su historia en la «Vitrina de los Inmortales».

► Cody Rhodes quiere terminar su historia

Durante esta nueva etapa de Cody Rhodes en WWE, se lanzó en el mes de julio del año pasado un documental sobre él llamado «American Nightmare: Becoming Cody Rhodes». Sin embargo, este documental dejó a los fanáticos con ganas de más ya que Cody aún no termina su historia.

Durante una entrevista reciente con Raj Prashad de Uproxx, The American Nightmare declaró que le había expresado su interés a Nick Khan en hacer la segunda parte del referido documental.

“Me gustaría ver una segunda parte del documental. Se lo he expresado a Nick Kahn. Sé que tiene grandes documentales y otras cosas sobre la mesa que están sucediendo, especialmente con el acuerdo con Netflix y todo eso. Me gustaría ver una Parte 2 sólo por lo amargo que es el final de la Parte 1. Es la vida real. Es lo que es. Pero me gustaría que la gente supiera que si creyeron, espero que sea por una buena razón”.

Cody Rhodes aún no escoge su rival para WrestleMania 40, pero estará este viernes en el episodio de SmackDown, donde tendrá un careo con Roman Reigns, quien también estará en el programa. Es posible que finalmente se decante por volver a desafiar al Jefe Tribal para ponerle fin a su largo reinado como Campeón Universal Indisputable WWE.