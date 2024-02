► Cody Rhodes, por encima de The Rock en WWE Shop.

Las últimas dos semanas en la carrera de Cody Rhodes se podrían argumentar como las que más han tenido en vilo a la comunidad, tanto hispanohablante como en la misma Estados Unidos.

Ni hablar del revuelo en redes sociales o la ola de inconformismo que levantó su situación actual.

Estamos hablando claro de ceder su lugar en el evento estelar de WrestleMania 40, luego de ganar dos Royal Rumble al hilo.

Cedido a The Rock, quien lucha una vez al año.

Un argumento que se puede leer muchísimo en redes sociales es que The Rock vende más que Rhodes, pues bien, llegó un reporte que dice lo contrario.

Wrestle Features, publicó en su cuenta oficial de X la lista de lo más vendido en la WWE Shop hasta el 7 de febrero.

The top selling t-shirts on WWE Shop (Feb 7):

1: Cody Rhodes (Claim Your Kingdom, Men's)

2: Cody (Claim Your Kingdom, Women's)

3: Cody (Claim Your Kingdom, Youth)

4: Drew McIntyre (Tombstone)

5: CM Punk (Return)

6: CM Punk (2011 Classic)

7: Jey Uso (Yeet)

8: Cody (Camo Skull)

9:… pic.twitter.com/pddncRkhs6

— Wrestle Features (@WrestleFeatures) February 7, 2024