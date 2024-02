► Stephanie McMahon habría encubierto el abuso sexual de Ashley Massaro

La polémica de Ashley Massaro se volvió tendencia este año, luego de que se revelaran varias acusaciones contra el que fue el mandamás de WWE: Vince McMahon. En el pasado la mencionada compañía desmintió el testimonio de Massaro.

Pero, este año John Laurinaitis decidió declararse víctima de McMahon y desde ahí la discusión se centró en la complicidad entre ejecutivos de la empresa, con las supuestas actitudes depredadoras de McMahon.

Aquí es cuando salió a la luz el caso de la ex luchadora de WWE, Massaro, que abandonó este plano terrenal en 2019.

Pues bien, tal parece que uno de los cómplices de la cúpula directiva de WWE, fue nada más y nada menos que su hija, Stephanie McMahon.

Recordemos que lo que pasó a Massaro fue lo siguiente: en la gira del 2006, del Tribute to the Troops, en Kwait, Massaro fue victima de abuso sexual por parte de un supuesto médico militar.

Ella acudió a sus superiores y la silenciaron con tal de no perturbar su relación laboral con las tropas estadounidenses. Ahora, volvamos al presente.

Hablando en NewsNation, Cara Pipia, amiga de la fallecida Ashley Massaro, afirmó que no solo la WWE estaba al tanto, sino que el cuerpo drogado y abusado de Massaro fue encontrado en Kuwait por un ejecutivo de la WWE.

Dave Meltzer, en el Wrestling Observer Newsletter, resumió el asunto:

»Pipia afirmó que Massaro le reveló que sus problemas con las drogas, relacionados con una adicción al soma, se originaron en la distribución de sustancias entre los talentos. Relató que durante su estancia en Kuwait, fue víctima de violación y sodomización mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas, intentando permanecer despierta. También indicó que Massaro le contó que un ejecutivo de la WWE, no identificado, la llevó cubierta con una manta a su hotel para que la empresa tuviera conocimiento inmediato del incidente. Pipia mencionó que, a diferencia del resto del equipo que regresó a casa, Massaro, debido a su condición médica casi paralizante por las drogas, tuvo que quedarse sola en Kuwait después de que los demás se marcharon.

»Pipia aseguró que Massaro le informó haber hablado con Vince McMahon en varias ocasiones sobre el incidente, corroborando la reunión en la sala de juntas donde se le indicó que no lo denunciara, algo que la WWE siempre había negado rotundamente. Pipia destacó que Vince solicitó a Stephanie que hablara con ella desde una perspectiva femenina para expresar empatía. Además, confirmó que Massaro le había compartido la misma información al Dr. Ferdinand Rios, quien posteriormente afirmó que Massaro le pidió que guardara silencio al respecto».

A continuación les dejamos la entrevista mencionada.

