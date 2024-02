Lexy Nair: «Dalton Castle ilumina mi mundo»

Dalton Castle como luchador y Lexy Nair como entrevistadora comparten muchos momentos en ROH (también lo han hecho en AEW) y a ella le encanta. Podemos verlo en cada interacción que tienen pero además así lo expresa en una reciente aparición en AEW’s Unrestricted mientras habla también de Athena, la Campeona Mundial, o Nyla Rose.

►Lexy Nair de Dalton Castle

«En el día de hoy y en la situación en la que me encuentro ahora mismo, Dalton Castle simplemente ilumina mi mundo. Es un verdadero espectáculo del que no puedo apartar la mirada, y me encanta formar parte de ello. En este momento, está en medio de una disputa con Johnny y Taya, quienes también son increíbles y excelentes en lo que hacen, con su estilo extravagante y peculiar, pero de la mejor manera posible. Es obvio que disfruto trabajar con Athena y ahora con Nyla. Lo grandioso de todas estas personas, de todos, es que se trata de un esfuerzo verdaderamente colaborativo.

«Al principio, cuando estaba involucrada constantemente en estas entrevistas con ellos, a veces me miraban y decían: ‘Bien, Lexy, ¿qué opinas tú?’ Y yo respondía: ‘Esto trata sobre ustedes, realmente no tengo una opinión, haré lo que quieran que haga’. Es estupendo que lo hagan, pero ahora, aunque no expreso abiertamente mis opiniones, me siento un poco más cómoda para decir: ‘Bueno, creo que sería genial si hiciéramos esto’. Ahora es mucho más un esfuerzo colaborativo y me siento cómoda ahora que estoy involucrada con ellos y tengo una relación más estrecha.

«Especialmente trabajando con Dalton ahora, algunas de las ideas que se nos ocurren, en su mayoría son suyas, es tan creativo y la forma en que su mente trabaja es simplemente fantástica, y conoce tan profundamente su personaje. Pero ahora, nuestra dinámica y lo que tenemos, especialmente porque él está en medio de un verdadero caos en este momento, estoy jugando con él como si fuera su hermana mayor o su madre que cree en él, pero al mismo tiempo estoy tan frustrada con él porque simplemente sigue repitiendo los mismos errores una y otra vez. En estos momentos, en estas entrevistas, podría tratarse de cualquier cosa, y en ese sentido, colaboramos. Realmente me permite improvisar o proponer cosas. Todas esas pequeñas frases, eso es solo, él simplemente dice: ‘Di lo que quieras’.»